Calciomercato Roma News/ Piace Zhegrova per il tridente, sarà addio anche per Azmoun (13 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN’IDEA SUGLI ESTERNI

Perso lo spareggio Champions League contro l’Atalanta, adesso il calciomercato Roma si interroga sul futuro: c’è ancora una flebile speranza per arrivare nella principale coppa europea ma dipende dalla Dea, che non dovrà centrare il quarto posto (in caso contrario, non farà differenza che vinca o perda la finale di Europa League). Intanto chiaramente la società giallorossa è già al lavoro per la prossima stagione: come vedremo il principale nodo focale riguarda soprattutto la valutazione sulle conferme e i riscatti, ma si guarda anche a qualche giocatore che possa arrivare a rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi.

Uno di questi, stando a quanto riporta Il Messaggero, sarebbe Edon Zhegrova: tedesco ma di passaporto kosovaro, dal 2022 gioca nel Lille dopo essere cresciuto in Belgio nel St. Truiden ed essere passato da Genk e Basilea, tutte società che sono molto brave a sviluppare il talento verde. Zhegrova quest’anno ha garantito 12 gol e 9 assist in tutte le competizioni, giocando anche la Conference League; è un esterno offensivo mancino che gioca prevalentemente a destra, dunque a piede invertito, e sarebbe utile nel 4-3-3 di De Rossi. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, il contratto è in scadenza nel 2026 e dunque potrebbero non esserci sconti in arrivo.

IL PUNTO SU RISCATTI E CONFERME

Come detto poi il calciomercato Roma è concentrato soprattutto sulle cessioni, o le conferme: già nelle scorse settimane parlavamo delle difficoltà nel riscattare Romelu Lukaku, per una questione di costi e delle norme Uefa da rispettare, e anche perché al momento sembra che Mauricio Pochettino, che dovrebbe rimanere l’allenatore del Chelsea, voglia contare su di lui per la prossima stagione. Come prima punta resterà invece Tammy Abraham, sul piede di partenza un anno fa ma poi rimasto a causa dell’infortunio: l’attaccante inglese ha convinto la Roma dal suo rientro in campo e quindi ci sarà l’anno prossimo, anche se magari non come titolare fisso, il che aprirà ad altre valutazioni.

Un altro giocatore che secondo Il Messaggero partirà è Sardar Azmoun: l’iraniano non ha mai davvero convinto ed è anche giusto dire che non ha avuto tantissimo spazio. La Roma non lo riscatterà nel corso del calciomercato estivo: Azmoun farà ritorno al Bayer Leverkusen ma non è affatto detto che poi sia destinato a rimanere nella squadra campione di Germania, che per il momento ha sistemato l’attacco con Victor Boniface, il rientro di Patrick Schick e il giovane Adam Hlozek, in gol anche domenica nel 5-0 sul campo del Bochum. Per l’iraniano dunque il futuro è ancora incerto, ma quasi sicuramente sarà addio alla Roma.











