Calciomercato Roma news: spunta il nome del centravanti del Sassuolo. Sull'argentino richieste estere prontamente rifiutate (31 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IPOTESI PINAMONTI

Il calciomercato Roma potrebbe accogliere un nuovo attaccante, con o senza l’addio di Dovbyk. Nell’idea di calcio di Gasperini, l’ucraino non fa parte del progetto per questioni tecnico-tattiche che sono più vicine a Ferguson.

Quello che cerca l’ex tecnico dell’Atalanta, come d’altronde tutti gli allenatori, sono giocatori funzionali e il nome di Andrea Pinamonti sembra calzare a pennello. Il 26enne potrebbe essere un nome last minute interessante.

Tornando a Dovbyk, l’ex Girona aspetta il Milan che però ha altre priorità al momento come Rabiot a centrocampo e Joe Gomez in difesa. Se dovessero riuscire a comprare entrambi, allora ci sarebbe spazio per l’affondo ad Artem.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DUE NOMI PER L’ESTERNO

Il calciomercato Roma non si limita alla punta centrale, ma a tutto l’attacco. Il Corriere della Sera ha fatto il punto citando i nomi di Dominguez del Bologna e Ezzalzouli del Betis, due idee che potrebbe concretizzarsi tra oggi e domani.

Chi invece non si muoverà da dov’è è Matias Soulé. L’ex Juventus è risultato decisivo ai fini del risultato nel match contro il Pisa siglando l’1-0 che è valso i tre punti in classifica. Su di lui ci sono stati diversi club, ma la Roma ha fatto muro.

Sia dalla Premier League che il Borussia Dortmund si sono fatti avanti presentando circa 35 milioni di euro per convincere il club capitolino. L’attaccante rappresenta il presente e il futuro della squadra e Gasperini è il primo a volerlo tenere.