CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto: “Karsdorp può andare. Mourinho, Smalling e Dybala…”

Calciomercato Roma news, Tiago Pinto fa il punto sui giallorossi

Il calciomercato invernale potrebbe essere un momento di riflessione in casa Roma dove sta tornando anche il lungodegente Georginio Wijnaldum. Nel frattempo, il direttore generale romanista Tiago Pinto ha rilasciato la prima grande intervista a La Gazzetta dello Sport dal momento del suo arrivo in Italia ed il portoghese ha toccato vari argomenti, tornando sull’a scorsa annata e ragionando sulle mosse da attuare nel prossimo futuro.

Il gm ha dichiarato: “«C’è sempre stato un lavoro di squadra che ha tenuto conto della mia opinione, di quelle dello scouting, del tecnico e ovviamente della proprietà. Non sempre è possibile acquistare tutto ciò che si vorrebbe: a causa dei paletti Uefa oggi non possiamo individuare un giocatore ideale, andare dalla proprietà e chiedergli di fare un ulteriore sforzo. Non posso dire che abbiamo tutti i calciatori che sognavamo, ma abbiamo tutti quelli che ci servono per i nostri obiettivi e che è stato possibile prendere. Perché viviamo nel mondo reale, non in quello fatto solo di desideri. La stampa e gli operatori di mercato hanno dato alla Roma voti altissimi per le operazioni concluse. Io ringrazio Mourinho perché molti giocatori hanno visto in lui un motivo importante per scegliere la Roma. Il suo appoggio e la sua popolarità sono stati fondamentali. Siamo tutti consapevoli che con il tecnico che abbiamo, la rosa che abbiamo e le strutture a disposizione, dobbiamo fare molto meglio nella seconda parte della stagione.”

Calciomercato Roma news, il gm parla della situazione di Karsdorp

In questi mesi in orbita Roma ha tenuto poi banco anche il caso Rick Karsdorp, il cui futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale come spiegato dallo stesso Tiago Pinto: “Dopo la partita col Sassuolo e le parole di Mourinho, il giocatore a livello disciplinare ha commesso una grave scorrettezza non presentandosi all’allenamento e rifiutando di partecipare alla tournée in Giappone. Abbiamo evitato altre polemiche cercando di lavorare internamente e con l’entourage del giocatore. Ricky è tornato, si è allenato e ha giocato. Purtroppo in questa settimana qualcuno ha voluto fare il fenomeno, bruciando un po’ il lavoro che era stato fatto. Non so se è ancora il legale del calciatore… Ma è andato a caccia di fama, facendo il protagonista invece di continuare a lavorare per risolvere i problemi. Lo stesso è accaduto con la Fifpro, un’istituzione che ha steso un comunicato senza aver mai parlato una volta con la Roma. Karsdorp non è mai stato fuori rosa, nonostante non si sia presentato due volte.”

Calciomercato Roma news: Mou, Dybala e Smalling da trattenere

Inevitabili poi le domane per Tiago Pinto in merito alle permanenze di Mourinho, accostato alla Nazionale portoghese, Paulo Dybala, fresco vincitore del Mondiale in Qatar, e di Christopher Smalling, il cui contratto scadrà a giugno: “Quando prendi un allenatore come Mourinho devi essere preparato alle voci. In questi diciotto mesi non è stata la prima volta che un altro club o una Federazione si siano interessati a lui. Ma in Algarve non abbiamo subito distrazioni. L’unico nostro focus è stato migliorare per tornare subito a vincere. Sono portoghese, ogni volta che il Portogallo cambia Ct si parla di Mourinho. Ma noi contiamo di andare avanti insieme a lui. Io vedo Dybala felice qui, aveva bisogno di tornare a sentirsi importante e a Roma ci riesce. Si trova molto bene nello spogliatoio, con l’allenatore, in città, con i tifosi. Non ho paura che la Roma possa non essere abbastanza per lui. Paulo ci aiuterà ad arrivare al livello che vogliamo. Vogliamo tenere Smalling, lui deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi. Lo abbiamo pagato 15 milioni più commissioni, e percepisce un ingaggio di 4 milioni. La Roma ha investito tanto su di lui, aspettandolo con pazienza durante gli infortuni. Sa che teniamo a lui.”











