Calciomercato Roma News/ Pinto lavora sulle uscite: Carles Perez al Celta Vigo (venerdì 30 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PINTO LAVORA SULLE CESSIONI

Il calciomercato Roma vola in termini di uscite. Dopo le cessioni dei giovani Missori e Volpato al Sassuolo, sono in procinto di lasciare la casacca giallorossa altri calciatori. La trattativa più calda è quella relativa a Carles Perez, ormai prossimo al ritorno a titolo definitivo al Celta Vigo: accordo sulla base di 5.2 milioni di Euro con un 5% destinato alla Roma sulla futura rivendita. Lo spagnolo aveva solo un altro anno di contratto con la Roma ma la sua avventura in giallorosso termina in anticipo.

Altri due giovani, inoltre, potrebbero cambiare casacca a breve. Si tratta di Claudio Cassano, esterno offensivo classe 2003 seguito da Reggiana e Ascoli in Italia ma anche da Utrecht e Metz. E poi Ebrima Darboe, prossimo a diventare un calciatore del LASK. Il trasferimento dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto a 2-3 milioni di euro.

GONZALO VILLAR CERCA SQUADRA

Chi, invece, si trova in una situazione di stallo è Gonzalo Villar, destinato ad “agitare” il calciomercato della Roma. Il futuro dello spagnolo è ancora incerto visto che il Getafe ha ufficializzato la scelta di non riscattarlo con un comunicato sul sito: “I calciatori Kiko Casilla, Jordan Amavi, Munir, Gonzalo Villar e Diego Conde terminano oggi il loro rapporto con il Getafe CF. Grazie mille per il tuo lavoro e tutta la fortuna in questa nuova fase sportiva!”.

Adesso lo spagnolo tornerà alla Roma, ma sarà solo di passaggio. Non rientra, infatti, nei piani di mister Josè Mourinho e il general manager Pinto sta cercando di definire la sua cessione. Nei giorni scorsi ci ha provato il PAOK ma c’era troppa differenza tra la domanda e l’offerta. I giallorossi lo valutano circa 6 milioni di Euro e attendono un club interessato ad acquistare il suo cartellino.

