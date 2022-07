CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto: “Siamo all’inizio, parlerò alla fine. Svilar…”

Calciomercato Roma news, Pinto presenta il portiere Svilar

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente solo nella giornata di ieri ed a ricordarlo ci ha pensato anche il dirigente della Roma Tiago Pinto, in occasione della presentazione del nuovo portiere Mile Svilar (proveniente dal Benfica da svincolato): “Penso che il mercato sia iniziato ieri, ma magari sbaglio. Parlerò come sempre dopo il mercato. Su Mile, dico solo di essere molto contento di averlo portato a Roma. Stiamo parlando di un simbolo di questo progetto, guardiamo al presente ma anche al futuro. Ha un percorso diverso dagli altri ma è stato in club importanti come Anderlecht e Benfica, ha guadagnato tanta esperienza, tutti gli specialisti riconoscono la sua tecnica. Sono felice di averlo portato a Roma, è arrivato al Benfica al mio primo anno lì e ora siamo di nuovo insieme.”

Lo stesso estremo difensore Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando: “Buongiorno, ho scelto la Roma perché è un grande club e mi è piaciuto il progetto che mi è stato proposto. Lavorerò duramente e giorno per giorno, poi vedremo che riserverà il futuro. Parole di elogio da Mourinho in passato? Ovviamente mi hanno impressionato, è uno dei più grandi allenatori, le sue parole significavano qualcosa. Ad essere onesto non avrei mai immaginato di lavorare con Mourinho nemmeno nei miei sogni migliori, ma è successo e sono in un grande club, con grandi tifosi. Non vedo l’ora di iniziare.”

Se da una parte la Roma è impegnata ad accaparrarsi nuovi innesti tramite la finestra di calciomercato, dall’altro non bisogna dimenticare anche le cessioni. Nella giornata di ieri infatti, con un’operazione complessiva da 3,7 milioni di euro, i giallorossi hanno salutato ufficialmente Alessandro Florenzi come si legge nel comunicato emesso dal club: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Milan per il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Florenzi. Florenzi, 31 anni, passa definitivamente in rossonero dopo aver trascorso al Milan anche la stagione 2021-22 in prestito.”

Un altro calciatore ceduto a titolo definitivo è Tommaso Milanese, trasferitosi alla Cremonese come si legge sul sito ufficiale dei lombardi: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da As Roma a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pantaleo Milanese.”











