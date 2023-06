CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pioggia di soldi grazie a Kuivert. Dominguez nuova idea (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PLUSVALENZA DI 8 MILIONI!

Importante svolta nel calciomercato della Roma che ha raggiunto un accordo per la cessione di Justin Kluivert al Bournemouth. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, ma non ci sono più dubbi sul trasferimento del giovane olandese. L’operazione di calciomercato permetterà alla Roma di incassare 11 milioni di euro, a cui si aggiunge un bonus aggiuntivo di 1 milione di euro. Kluivert lascia definitivamente la capitale dopo il suo arrivo nel 2018. Negli ultimi anni, il talentuoso attaccante ha giocato in diverse squadre europee, tra cui Lipsia, Nizza e Valencia.

La vendita di Kluivert rappresenterà un beneficio significativo per i conti della Roma. Sulla bilancia del bilancio, l’olandese pesa circa 3 milioni di euro (2,8 milioni), il che significa che questa operazione porterà ai giallorossi una plusvalenza di circa 8 milioni di euro. Questo si avvicina al traguardo dei 30 milioni di euro richiesti dalla UEFA per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Per quanto riguarda il giocatore stesso, Kluivert godrà di un generoso contratto con il Bournemouth. Si prevede che guadagnerà 4 milioni di euro a stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOMINGUEZ IDEA PER IL CENTROCAMPO

Dopo l’acquisto di Aouar, la Roma sta ancora lavorando per rafforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Resto Del Carlino, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Nico Dominguez, talentuoso centrocampista del Bologna. L’interesse per Dominguez è stato stimolato dall’allontanamento sempre più evidente di Davide Frattesi, che sembra essere sempre più vicino all’Inter.

La Roma si unisce così alla lunga lista di club interessati al giocatore argentino, che include Siviglia, Lazio, Fiorentina e Brighton. Dominguez è valutato intorno ai 20 milioni di euro, ma il Bologna potrebbe essere aperto a considerare un eventuale scambio che coinvolgerebbe Edoardo Bove, giovane talento che suscita molto interesse da parte della società giallorossa. Il giovane argentino, con le sue qualità tecniche e fisiche, potrebbe apportare un contributo significativo alla squadra di José Mourinho, portando energia e creatività nel reparto mediano.

