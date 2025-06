Il calciomercato Roma potrebbe essere costretto a sacrificare Niccolò Pisilli per prendere uno tra William Boving e Vangelis Pavlidis in attacco

Calciomercato Roma News: sacrificare Niccolò Pisilli per fare cassa per le altre operazioni

L’inizio di un nuovo progetto con alla guida Gian Piero Gasperini porterà sicuramente grandi cambiamenti nella squadra giallorossa che comunque manterrà uno scheletro tattico simile a quello adottato negli ultimi anni dai tecnici che si sono susseguiti sulla panchina, da Mourinho a Ranieri.

Il calciomercato Roma però dovrà fare degli aggiustamenti per dare al nuovo tecnico una squadra che risponda il più possibile alle sue necessità e che sia rinforzata rispetto agli ultimi anni per riuscire a tornare in Champions League dopo otto anni di assenza e diversi progetti sportivi iniziati e conclusi in maniera fallimentare.

La Roma però dovrà stare attenta alla spese in entrata essendo sotto lo stretto controllo del fair play finanziario che ne limiterà le operazioni, dovranno quindi essere concluse delle cessioni, anche importanti per così finanziare gli eventuali acquisti che Ghisolfi vorrà completare. Uno dei giocatori con più mercato è Niccolò Pisilli, il centrocampista classe 2004 che arriva dal vivaio giallorosso potrebbe essere ceduto per 15 o 20 milioni in Inghilterra dove piace a squadre come il Tottenham, il Brighton e il Bournemouth, i tifosi e la dirigenza vorrebbero evitare la sua cessione ma sarebbe una plusvalenza totale.

Calciomercato Roma News: William Boving e Vangelis Pavlidis le opzioni in attacco

Gasperini ha chiesto al calciomercato Roma di effettuare due operazioni in attacco, una per un giocatore che possa affiancare Dybala, escludendo così la possibilità di dare un ruolo importante a Pellegrini o Soulé, e l’altra per un vice Dovbyk o uno che prenda il suo posto cedendo poi l’ucraino. Per questo la dirigenza sta seguendo due profili molto diversi, il primo è quello di William Boving, attaccante danese di ventidue anni dello Sturm Graz con cui ha vinto l’Austrian Bundesliga nella quale ha segnato 11 gol in 30 partite giocate, il prezzo non sarebbe troppo elevato visto che con 10 milioni potrebbe partire.

Il secondo profilo del calciomercato Roma invece è di un giocatore più pronto e affermato che verrebbe a Roma per giocare come titolare, lottando così con Dovbyk per un posto o per giocare in coppia con lui in caso di schieramento con il 4-3-1-2 visto all’Atalanta nella stagione passata. Si tratta di Vangelis Pavlidis, attaccante greco ventiseienne che veste la maglia del Benfica con cui ha ha disputato la sua migliore stagione in carriera realizzando 19 gol e 7 assist in 34 partite di campionato, la cifra però è nettamente maggiore visto che il giocatore non lascerebbe il Portogallo per meno di 40 milioni.