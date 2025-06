Calciomercato Roma News: Tammy Abraham torna ma partirà, al suo posto i giallorossi potrebbero puntare su Nikola Krstovic.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: TORNA ABRAHAM, LO SCENARIO

Il calciomercato Roma si prepara ad accogliere un nuovo calciatore, ma bisogna definire di cosa stiamo parlando: infatti, il protagonista di questa notizia è Tammy Abraham e citiamo l’attaccante inglese perché, tramite i suoi social, il Milan lo ha ufficialmente salutato, scegliendo di non confermarlo.

Abraham si era trasferito in rossonero nell’ambito dello scambio che aveva portato Alexis Saelemakers alla Roma; a tale proposito bisogna dire che i giallorossi confermerebbero volentieri l’esterno belga, ma Massimiliano Allegri sembra intenzionato a dargli un’occasione nella rosa e dunque l’affare si complica.

Così come sarà difficile rivedere Abraham con la Roma: l’inglese ha dato il suo meglio sotto la direzione di José Mourinho, ma il grave infortunio lo ha rallentato e, tornato in campo, non è riuscito a esprimersi al top della condizione, con il calciomercato Roma che ha appunto fatto altre scelte decidendo di puntare su Artem Dovbyk, e trovandosi ora nella posizione di doverlo vendere.

Lo Zenit San Pietroburgo sarebbe interessato, ma si vocifera che Abraham abbia già rifiutato la destinazione russa; sarà dunque difficile piazzare questo esubero, ma se alla fine l’ex Chelsea e Milan restasse alla Roma per essere determinante?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KRSTOVIC RESTA IN GIOCO

Ipotesi come detto difficile, perché nel frattempo il calciomercato Roma sta valutando altri attaccanti. Serve il vice-Dovbyk, e un nome che piace molto sarebbe quello di Nikola Krstovic. Due stagioni in Serie A con il Lecce, l’ultima davvero positiva: 11 gol e un contributo molto importante per un’altra salvezza dei salentini. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, ci sono contatti avanzati con il Leeds ma Krstovic da una parte sarebbe poco convinto di andare a giocare per una neopromossa, sia pure in Premier League, e dall’altra lo stesso Leeds non è ancora arrivato ai 30-35 milioni di euro richiesti dal Lecce per il suo attaccante.

Il montenegrino vorrebbe una squadra che gli permetta di giocare le coppe europee; il calciomercato Roma osserva con tanto interesse perché potrebbe aver trovato un profilo ideale anche per l’Europa League, ma la società giallorossa dovrà guardarsi dalla concorrenza e in particolare dallo Sporting Lisbona, che con il Lecce ha già un canale aperto per l’acquisto di Morten Hjulmand e che potrebbe fiondarsi su Krstovic con parecchio denaro a disposizione, qualora arrivasse davvero a vendere il suo gioiello Viktor Gyokeres a certe cifre. Per ora dunque è tutto aperto, la Roma ci crede e vedremo cosa succederà.