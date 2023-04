CALCIOMERCATO ROMA/ News, porte girevoli: Vicario al posto di Rui Patricio?

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, C’È VICARIO PER LA PORTA?

Il calciomercato della Roma potrebbe poi far registrare un cambio della guardia tra i pali, considerando le ultime prestazioni poco convincenti di Rui Patricio. In un’intervista rilasciata a Pagine Romaniste, l’agenzia di Guglielmo Vicario, la GG11 che fa capo a Gabriele Giuffrida, ha discusso l’interesse della Roma per il portiere dell’Empoli. Nonostante siano stati effettuati dei sondaggi, per ora l’interesse è solo un gioco di figurine e una serie di ipotesi.

La GG11 ha rivelato che altri club di Serie A e anche club esteri si sono interessati al giocatore, ma il mercato in Italia non è facile a causa della situazione economica attuale e della situazione della Juventus che deve ancora essere chiarita. La possibilità di un valzer di portieri è incerta, in quanto non è facile far incastrare tutto nel mercato italiano. Tuttavia è stato confermato un interesse concreto dei giallorossi: un’eventuale cessione di Rui Patricio potrebbe concretizzare un affare che il presidente dell’Empoli, Corsi, non chiuderebbe per meno di 18 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DOPO AOUAR, IL PROSSIMO E’ GUERREIRO?

Il calciomercato della Roma si sta muovendo con largo anticipo sui nomi in entrata, dopo l’affare Aouar il general manager della Roma, Tiago Pinto, sta lavorando già per la prossima stagione, seguendo le richieste del tecnico Mourinho. Il primo reparto su cui il club vuole lavorare è la difesa, soprattutto gli esterni, dove la squadra ha avuto molti problemi a causa degli infortuni. Pinto ha messo nel mirino il terzino sinistro del Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro, con un contratto in scadenza a giugno.

La Roma sembra intenzionata ad accelerare i tempi per portarlo nella Capitale già a giugno sperando in un contenimento dei costi vista la vicina scadenza del contratto, per dare a Mourinho maggiori scelte per le fasce. Sebbene appaia difficile che Leonardo Spinazzola lasci la Roma, Nicola Zalewski potrebbe partire alla ricerca di nuove opportunità per giocare con continuità da titolare. Il club giallorosso vuole cautelarsi, anticipando la concorrenza per Guerreiro in vista del prossimo campionato.

