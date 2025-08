Il calciomercato Roma vede i giallorossi al lavoro su più fronti ed il club potrebbe valutare alcuni nomi in uscita, anche giocatori di primo piano.

Calciomercato Roma, la società valuta alcuni profili

Finora il calciomercato Roma è stato davvero piuttosto movimentato e sono arrivati quasi sempre profili esotici e non molto conosciuti. La società vuole rinforzare la rosa e accontentare tutte le richieste di Gasperini ma serve fare cassa e la Roma – per rispettare le regole del Fair Play Finanziario – è costretta a cedere alcuni giocatori.

Dopo le dichiarazioni del tecnico giallorosso nell’ultima conferenza cambia tutto per il capitano del club capitolino Lorenzo Pellegrini, ormai tutt’altro che incedibile nelle idee della società. Il giocatore ha spesso avuto alti e bassi ed ha un ingaggio piuttosto alto, per questo si ascoltano offerte e nelle ultime ore sono spuntati addirittura tre club interessati alle sue prestazioni, ecco cosa sta succedendo.

Come riporta Radio Crc il Bourmeouth e il Crystal Palace avrebbero chiesto informazioni alla Roma e tutti vorrebbero valutare le condizioni per una possibile cessione. In primo luogo serve l’ok del giocatore e non è per nulla scontato, poi occhio anche alle alternative e la Roma vuole solo una cessione a titolo definitivo. Oltre ai due club di Premier c’è il Trabzonspor anche se parte piuttosto dietro.

Calciomercato Roma, Gasperini vuole colpi in attacco

Dopo l’importante arrivo di Evan Ferguson il calciomercato Roma potrebbe fare altro anche se è tutto legato alle cessioni. Il club capitolino è a caccia di Fabio Silva del Wolverhampton, un profilo molto gradito a Gasperini che ha già parlato con il giocatore; la trattativa non è semplice, la Roma vorrebbe un diritto di riscatto e sul giocatore c’è anche il Marsiglia e qualche club portoghese.

Tutto è legato però al futuro di Dovbyk, giocatore non nei piani del club e sul quale si vogliono evitare minusvalenze. Nelle ultime ore ha chiesto informazioni il Villarreal ma la valutazione del club di oltre 30 milioni di euro fa scappare le pretendenti, cosi si valutano alternative. Se parte Dovbyk l’alternativa principale è Krstovic del Lecce.

Possibili movimenti anche in difesa dove il club vorrebbe acquistare un laterale e in caso di uscite la Roma potrebbe piombare su Zortea, giocatore che Gasperini conosce e che apprezza e che il Cagliari valuta 12 milioni di euro. Insomma un mercato rovente e si lavora sia in entrata che in uscita.