Calciomercato Roma News: Edin Dezko clamorosa possibilità a parametro zero

Si continuano a inseguire notizie per il calciomercato Roma che riguardano il reparto offensivo dove la coppia Dovbyk Shomurodov non basta per assicurarsi una stagione di grande livello che porti la qualificazione in Champions League, i due inoltre non hanno convinto fino in fondo con le prestazioni e per questo si cerca l’aggiunta di un calciatore veterano. L’interesse della dirigenza giallorossa sonda poi il terreno sugli esterni dove qualcuno dei giocatori già in rosa potrebbe salutare per essere sostituito da uno dei migliori di questa stagione in quel ruolo.

Il possibile veterano che la Roma vorrebbe assicurarsi per aiutare le due punte già presenti in rosa sembrerebbe poter essere Edin Dzeko, il bosniaco aveva lasciato la capitale nell’estate del 2021 perché ritenuto ormai a fine del suo ciclo, negli anni in nerazzurro e in quelli gialloblù con il Fenerbahce ha però dimostrato ancora di essere un giocatore di primo livello. Il calciatore andrà in scadenza al 30 di giugno e la possibilità di averlo a parametro zero con uno stipendio abbassato rispetto all’attuale attira molto Ghisolfi e i suoi collaboratori, su di lui però potrebbe esserci l’interesse del Como e della Fiorentina.

Calciomercato Roma News: Robin Gosens nuova freccia per la fascia sinistra

Si muoverà sulle fasce poi il calciomercato Roma dove sembra quasi certo l’addio di Saud Abdulhamid che in tutta la stagione ha collezionato solo 8 presenze, su di lui potrebbe esserci l’interesse di alcuni club di Ligue 1, in particolare lo Stade de Reims e il Toulouse. Nonostante il giocatore saudita giochi sulla fascia di destra l’interesse dei giallorossi è su un giocatore che possa essere titolare sull’altra fascia, Robin Gosens, l’esterno tedesco ha realizzato 5 gol e 4 assist in 30 partite di Serie A ma il suo riscatto non è ancora certo, per questo la Roma potrebbe anticipare i viola e trattare con l’Union Berlin per il cartellino del giocatore.

Un’ultima suggestione porta poi in Inghilterra da dove la Roma potrebbe acquistare un nuovo giocatore offensivo che possa affiancare Paulo Dybala dietro alla punta, Lorenzo Pellegrini sembra ormai fuori dal progetto e per questo Ghisolfi e i suoi collaboratori vorrebbero sostituirlo con un giocatore giovane che quest’anno ha disputato la sua migliore stagione in carriera. Il nome è quello di Callum Hudson-Odoi, esterno classe 2000 del Nottingham Forest ma cresciuto nel Chelsea, con le sue prestazioni ha portato la sua squadra ad una inaspettata qualificazione europea e sembra essere tornato ai livelli che aveva mostrato nel 2018/2019 quando era stato lanciato da Maurizio Sarri.