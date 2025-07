Calciomercato Roma News: i giallorossi avrebbero presentato al Lens la prima offerta per Neil El Aynaoui, regista franco-marocchino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: OFFERTA PER EL AYNAOU

Il calciomercato Roma irrompe sul regista per la prossima stagione: il nome che la società giallorossa ha sottolineato sul taccuino è quello di Neil El Aynaoui, del quale avevamo già parlato e che nei piani di Gian Piero Gasperini dovrà sostituire Leandro Paredes, che dovrebbe tornare al Boca Juniors.

Classe 2001, è nato a Nancy ed è cresciuto nella storica squadra francese (dove ha giocato anche un giovane Michel Platini, anche se parliamo di altri tempi) ma avendo origini marocchine El Aynaoui ha scelto la nazionale del Nord Africa, anche se al momento ha giocato solo una partita in Under 23.

Tradotto, in futuro potrebbe anche decidere di cambiare, sempre che arrivi una convocazione; intanto questo centrocampista che ha appena compiuto 24 anni si è trasferito al Lens nel 2023, e qui si è fatto notare in particolare nella passata stagione, segnando 8 gol (è il rigorista della squadra) pur avendo saltato qualche partita di troppo a causa di infortuni vari, a ginocchio e coscia.

El Aynaoui è abituato a giocare in un centrocampo a due come ispiratore del gioco; il modulo utilizzato dal Lens è stato il 4-2-3-1, diverso da quello con cui scenderebbe in campo Gasperini, sul piano della concorrenza attenzione alla Lazio che è su di lui.

CALCIOMERCATO ROMA: LA PRIMA CHIAMATA PER EL AYNAOUI

Intanto bisogna dire che il calciomercato Roma cerca Neil El Aynaoui per le sue qualità, si parla di un elemento di 185 centimetri e dunque fisicamente ben piazzato, utile per il calcio di Gasperini che spesso e volentieri scommette sugli uno contro uno. Tatticamente il centrocampo è sempre a quattro, tuttavia avere davanti a sé tre trequartisti può essere diverso; per contro, El Aynaoui alle spalle sarebbe coperto da tre centrali e potrebbe essere quello che si abbassa per andare a ricevere palla, se parliamo di manovra con la palla tra i piedi allora non cambia poi moltissimo.

Intanto i giallorossi sembrano aver animato questa sessione di calciomercato Roma presentando un’offerta da 20 milioni di euro: potrebbe già essere quella buona visto che il valore di calciomercato del regista marocchino sarebbe anche più basso, almeno di base perché l’ottima stagione vissuta con il Lens può aver fatto salire il prezzo. Adesso si tratta di stare a vedere se la società transalpina accetterà oppure bisognerà nuovamente trattare, il contratto di El Aynaoui scade nel 2027 e anche questo potrebbe aiutare la Roma a chiudere per lui, prima però dovrà forse uscire Paredes anche per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario.