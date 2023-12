Calciomercato Roma news/ Priorità alla difesa: arriva Bonucci? (Oggi 25 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: KHERER PROPOSTO MA NON CONVINCE DEL TUTTO

Il calciomercato della Roma sta per entrare nel vivo. Tra una settimana si apriranno le danze del mercato invernale e Pinto è già al lavoro per fare il primo regalo a Mourinho. Il General manager giallorosso è a caccia di un difensore centrale e i nomi caldi sono quelli di Bonucci, Kiwior, Theate, Chalobah e Solet. Ai giallorossi è stato anche offerto il centrale del West Ham Kherer che può arrivare in prestito. La sessione di gennaio non sarà segnata solamente dagli acquisti. Sul mercato ci sono Smalling, Celik e a fronte di buone offerte potrebbero salutare anche Spinazzola e Belotti. Inoltre resta in piedi l’ipotesi di un ritorno al PSG di Renato Sanches, utilizzato col contagocce da mister Josè Mourinho. L’ossessione di Tiago Pinto sta deludendo e le condizioni fisiche del portoghese lo hanno tenuto fuori per buona parte della prima metà di stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ABRAHAM SCALPITA PER TORNARE IN CAMPO

Il calciomercato della Roma ruoterà anche intorno alla situazione di Tammy Abraham. Il centravanti inglese, infatti, sta continuando il suo programma di recupero, e a partire da febbraio potrebbe tornare a lavorare con il resto dei suoi compagni dopo il lungo stop per infortunio. In tal senso, quindi, potrebbe ridursi lo spazio di Andrea Belotti, il quale non può considerarsi intoccabile al momento. Di conseguenza, vista anche la presenza ingombrante di Romelu Lukaku e le buone cose che sta facendo vedere l’iraniano Sardar Azmoun, come detto le chance per il Gallo diminuirebbero in maniera abbastanza consistente. Ecco perché non è da escludere per lui una cessione nel prossimo mercato di gennaio. Le ultime voci che stanno prendendo sempre più piede riguardano un clamoroso ritorno di Andrea Belotti al Torino, club al quale è rimasto sempre legato.











