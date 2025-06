Calciomercato Roma News: ai giallorossi e alla Lazio è stato proposto Fallou Diouf, diciottenne difensore centrale senegalese.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN ARRIVO A ZERO?

Un possibile arrivo a parametro zero per il calciomercato Roma: viene riportato dagli organi di stampa il nome di Fallou Diouf, ce non è nemmeno nuovo dalle nostre parti. Bisogna specificare che per il momento non è la Roma ad averlo cercato, quanto il suo entourage a essersi proposto: anche a Formello avrebbero ricevuto un colpo alla porta.

Si potrebbe prospettare un derby di calciomercato Roma Lazio, ma intanto possiamo spiegare che Diouf, difensore centrale nato nel 2006, era quasi un calciatore dell’Atalanta un anno fa, qualcosa meno, prima che una controversia bloccasse il trasferimento.

Non era infatti chiaro quando il contratto del senegalese con il Generation Foot, squadra del suo Paese, scadesse; ora che gli è stata ufficialmente data ragione, Fallou Diouf può liberarsi a parametro zero il primo luglio e sarà libero di scegliere una squadra nella quale accasarsi.

Stiamo parlando di un difensore che ha già maturato parecchia esperienza: compirà 19 anni l’ultimo giorno del 2025, recentemente ha preso parte alla Coppa d’Africa U20 in cui il Senegal è stato eliminato ai quarti di finale dalla Nigeria, e ha messo insieme qualche presenza nelle selezioni giovanili.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PROFILO DI FALLOU DIOUF

Dunque il calciomercato Roma potrebbe lanciarsi verso Fallou Diouf: a livello Under 17 il difensore centrale ha giocato e vinto, da titolare inamovibile, la Coppa d’Africa di due anni fa, impreziosendo il titolo con il gol all’esordio, decisivo per battere il Congo, ma soprattutto quello che nella finale contro il Marocco ha permesso di pareggiare a dieci minuti dal termine, prima che Mamadou Sawané regalasse il titolo.

La seconda rete l’ha realizzata su rigore, dunque se la cava anche dal dischetto; forse la controindicazione è che sia abituato a giocare in una difesa a quattro.

Gian Piero Gasperini è sostanzialmente un integralista del reparto arretrato a tre, Fallou Diouf eventualmente si dovrà adattare e in più gioca contro anche la sua giovane età, sia per il tipo di allenatore che troverà che per un ambiente che è sempre molto esigente.

Potrebbero essere dettagli anche perché in questo momento il senegalese non arriverebbe alla Roma per fare il titolare; potrebbe essere un rincalzo utile a far rifiatare i big e magari mettere insieme qualche presenza importante in Europa League. Il prezzo è di un milione di euro, con commissione prevista in caso di una futura rivendita: tutto sommato potrebbe valere davvero la pena provarci, staremo a vedere.