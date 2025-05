CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FABREGAS RESTA IL PREFERITO

Il calciomercato Roma di quest’estate sarà fortemente condizionato dall’arrivo di un nuovo allenatore dopo l’addio di Claudio Ranieri, traghettatore ad interim a seguito delle parentesi poco fortunate vissute durante l’anno con Daniele De Rossi prima ed Ivan Juric poi. L’ex tecnico del Leicester City ha sfiorato l’impresa riportando i giallorossi in Europa League avendo mancato la qualificazione alla Champions all’ultima giornata, quando non sono riusciti a scavalcare la Juventus, e adesso c’è grande attesa nello scoprire chi sarà scelto dalla società per sostituirlo.

Calciomercato Napoli News/ Bomba De Bruyne, due giocatori per sostituire Anguissa!

I profili accostati ai capitolini si moltiplicano da ormai diversi mesi sebbene il nome più caldo sia uno solo, ovvero quello di Cesc Fabregas, adesso alla guida del Como. Lo spagnolo ha dimostrato di saper valorizzare tutti gli elementi presenti all’interno di una compagine non di primissima fascia come quella lombarda ma, dopo aver già rifiutato il corteggiamento del Bayer Leverkusen che ha appunto ufficializzato l’arrivo di Ten Hag, l’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona sembra essere fortemente orientato verso la permanenza alla guida dei biancoblu.

Calciomercato Lazio News/ I nomi per rimpiazzare Baroni, chi rimane e i calciatori in uscita

Già atteso dai suoi calciatori all’inizio del ritiro previsto per il prossimo 10 luglio, come spiegato da Patrick Cutrone a Sportitalia, Fabregas viene accostato con una certa insistenza pure all’Inter, che potrebbe dover salutare mister Simone Inzaghi a causa dell’interesse espresso nei suoi confronti dagli arabi dell’Al-Hilal. Dopo l’accordo smentito con Jurgen Klopp, il prossimo allenatore della Roma è dunque ancora da scoprire e gli altri profili più gettonati restano quelli di Massimilano Allegri e di Maurizio Sarri.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VIA SVILAR E RIECCO SAELEMAEKERS

Aspettando novità sull’allenatore, il calciomercato Roma è comunque attivo anche per quanto concerne l’organico e c’è un calciatore in particolare che sarebbe pronto a dire addio alla Capitale, ovvero Mile Svilar. Secondo le indiscrezioni emerse in queste ore, il portiere non sarebbe soddisfatto dal trattamento riservatogli dai dirigenti giallorossi, colpevoli nella circostanza di non aver ancora preso in considerazione le sue richieste relative al rinnovo del contratto adesso in scadenza a giugno del 2027. Per questa ragione Svilar potrebbe essere orientato verso un’avventura altrove ed il suo nome è già stato accostato al Milan per sostituire eventualmente il francese Mike Maignan.

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr/ I possibili scenari nel futuro del campione portoghese (27 maggio 2025)

Durante il calciomercato Roma i giallorossi inoltre trattare con il Milan anche per pianificare la permanenza di un altro elemento, e cioè Alexis Saelemaekers. Il belga ha giocato con la Roma in prestito nel 2024/2025 dimostrandosi molto prezioso soprattutto nella fase offensiva della squadra segnando infatti sette reti e fornendo tre assist vincenti ai suoi compagni in ventidue apparizioni nel massimo campionato. Legato ai lombardi fino al 2027, secondo la redazione di Tuttosport Saelemaekers verrebbe liberato dai dirigenti milanisti per 20/25 milioni di euro.