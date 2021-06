CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Real Madrid su Spinazzola e Ibanez: Botman per Mou?

CALCIOMERCATO ROMA, IL REAL VUOLE IBANEZ AL POSTO DI RAMOS!

Sembra ormai chiaro come Carlo Ancelotti, dopo il suo ritorno al Real Madrid, abbia messo esplicitamente nel mirino del calciomercato i gioielli della Roma in quella che sarà la campagna di rafforzamento dei Blancos. E’ già stato espresso in questo inizio di calciomercato un forte interessamento del club spagnolo per Leonardo Spinazzola, con le parti inizialmente lontane. Il Real Madrid sperava di poter mettere in piedi uno scambio con Borja Majoral, che la Roma dovrebbe riscattare dai Blancos per circa 20 milioni di euro, avvicinando così la valutazione di 30 milioni che i giallorossi hanno dato a Spinazzola.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Locatelli nel mirino: ecco la strategia

Ma la Roma si è dichiarata non interessata a scambi, per Spinazzola il prezzo è di 30 milioni cash che poi il club capitolino vuole essere libero di decidere come reinvestire. As.com ha sottolineato come il Real punti forte anche su Roger Ibanez per la sua difesa: il brasiliano viene valutato circa 25 milioni di euro dalla società giallorossa che l’aveva pescato dall’Atalanta.

Calciomercato Napoli/ Il Psg sonda Koulibaly e Fabian, Lovato idea per la difesa

CALCIOMERCATO ROMA, PER BOTMAN SERVONO 25 MILIONI

Ibanez piace ad Ancelotti per la sua capacità di leggere il gioco, il dinamismo e la tendenza alle sortite offensive che era propria anche di Sergio Ramos, che dopo molti anni ha detto addio alla “Casa Blanca”. Questo nonostante qualche svarione che non ha reso la stagione del brasiliano tranquillissima.

La Roma comunque dà valutazioni molto alte ai suoi giocatori che per ora non hanno scoraggiato Ancelotti, che ha chiesto alla dirigenza Real di fare il possibile per portare Spinazzola e Ibanez a Madrid.

La Roma nel contempo prova a muoversi anche sul calciomercato in entrata per accontentare José Mourinho e un rinforzo in difesa, visto che al di là di Ibanez anche Smalling potrebbe partire, potrebbe essere Sven Botman, il cui contratto scade nel 2024, centrale olandese protagonista di una grande stagione con il Lille, culminata con la vittoria della Ligue 1. Il club francese chiede però per lui 25 milioni, difficile che la Roma si muova su queste cifre prima di aver fatto cassa con alcune cessioni.

Calciomercato Juventus/ Idea Kozlowski, Audero può tornare come vice di Szczesny

© RIPRODUZIONE RISERVATA