CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches e Scamacca: ora Mourinho può sorridere (giovedì 27 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DOPPIO COLPO IN ARRIVO

Il calciomercato Roma attende due colpi a stretto giro. Questione di tempo ma il club capitolino si prepara a chiudere i due colpi chiesti da mister Josè Mourinho: il centrocampista e, soprattutto, l’attaccante. Il primo sarà con ogni probabilità Renato Sanches, ormai in rotta con il Paris Saint-Germain: il giocatore, fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, non si sta allenando con la squadra. Tiago Pinto è in pressing e spera di chiudere in prestito oneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di Euro.

E anche il nome del prossimo centravanti, in attesa di capire cosa succederà più avanti con Morata, sembra ormai essere chiaro: a fare coppia con Dybala sarà Gianluca Scamacca. L’attaccante ha consumato pubblicamente il suo divorzio con il West Ham cambiando la sua bio sui social, e ora aspetta il via libera degli inglesi per trasferirsi a Trigoria. Gli inglesi hanno aperto alla formula del prestito oneroso da 3-4 milioni purché il riscatto avvenga a condizioni meno ostiche di quelle proposte inizialmente.

IBANEZ VERSO L’INGHILTERRA?

Non solo nuovi arrivi, il calciomercato della Roma è necessariamente attivo anche sul fronte uscite. Partiamo da quella ufficiale: il giovane portiere Davide Mastrantonio, fresco di vittoria dell’Europeo Under 19, è stato ceduto in prestito al Monterosi Tuscia, in Lega Pro. Chi, invece, fatica a trovare sistemazione è Roger Ibanez: per ragioni di bilancio il difensore è destinato a lasciare il club giallorosso ma, salvo qualche sondaggio, non sono arrivate offerte interessanti. Nelle ultime ore il brasiliano è stato “sondato” nuovamente dal Manchester United ma la trattativa fatica a decollare visti i 25 milioni di Euro richiesti.

C’è da registrare, inoltre, un interesse del Fenerbahce per Celik, un prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di Euro. La situazione con il club turco è tenuta in stand by, perché la Roma sta cercando una soluzione, ancora complicata da trovare, per Karsdorp.











