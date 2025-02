CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NGONGE AL NAPOLI E IL POCO SPAZIO

Cyril Ngonge è approdato al Napoli lo scorso gennaio dopo un’esperienza di un anno e mezzo al Verona. Attaccante tecnico e rapido, dotato di un buon senso del gol, a Napoli però non ha ancora mai trovato il feeling giusto. Al Verona infatti Ngonge ha segnato 12 reti in un anno, mentre negli scorsi sei mesi in Campania è arrivata appena 1 rete in 13 presenze. In questa stagione il belga ha trovato ancora meno spazio agli ordini di Antonio Conte.

Infatti, complice anche la forte concorrenza nel reparto offensivo, Ngonge in questa stagione ha collezionato appena 9 presenze senza mai riuscire a timbrare il cartellino. Proprio a causa dello scarso impiego l’attaccante è stato uno dei giocatori del Napoli più richiesti in questo mercato invernale. Ma la dirigenza partenopea ha deciso di trattenere il giocatore, ed ora con l’addio di Kvaratskhelia e l’infortunio di David Neres l’ex Verona potrebbe risultare fondamentale nella corsa Scudetto. Il Napoli gli ha dato fiducia, ora tocca a lui ritagliarsi un ruolo nella rosa di Antonio Conte per contribuire al grande obiettivo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NON SOLO LA LAZIO!

Ma la notizia di oggi è un’altra. Infatti la squadra maggiormente interessata a Ngonge questo inverno sembrava essere la Lazio. Proprio sotto la guida tecnica di Baroni il giocatore ha dato il meglio di sè con la maglia del Verona. Tuttavia secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore sarebbe stato ricercato quest’estate anche dall’altra sponda del Tevere e sarebbe potuto diventare un protagonista del calciomercato Roma. La Roma aveva infatti individuato il belga come possibile erede di Paulo Dybala in caso di partenza in direzione Arabia Saudita.

Ecco quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport che ha sottolineato dopo essersi accasato all’ombra del Vesuvio, Ngonge fosse stato vicinissimo a trasferirsi nella capitale: “Piaceva alla Lazio in quest’ultimo mercato invernale e la scorsa estate la Roma ha pensato a lui per un’eventuale sostituzione di Dybala. È rimasto però a Napoli, dove con Conte ha trovato pochissimo spazio“. Ora il Napoli ha perso praticamente l’interezza della sua fascia sinistra, e Ngonge ha la sua grande occasione, consentendo a Conte di confermare l’impianto tattico utilizzato fino ad ora senza stravolgere gli equilibri della squadra.