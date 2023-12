Calciomercato Roma news/ Ricky Massara torna come direttore sportivo? (Oggi 22 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: RICKY MASSARA TORNA COME DIRETTORE SPORTIVO?

Il calciomercato Roma promette di essere intrigante non solo per quanto riguarda i giocatori e magari anche l’allenatore, ma pure per le mosse nello staff dirigenziale: infatti bisogna certamente tenere conto del fatto che anche Tiago Pinto, così come il connazionale José Mourinho, ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2024 e allora si parla di Ricky Massara, per il quale sarebbe un ritorno in giallorosso.

Diretta Lazio Roma Primavera/ Risultato live, streaming video tv: derby di lusso (22 dicembre 2023)

Il dirigente portoghese in verità è convinto di meritare il rinnovo, ma a prescindere dalla sua conferma pare che il patron Dan Friedkin si stia interrogando su un possibile nuovo arrivo nell’area sportiva, magari nel ruolo di direttore sportivo, che sia in sostituzione oppure in aggiunta a Tiago Pinto. Per questa posizione il Corriere dello Sport fa appunto il nome di Ricky Massara, reduce dall’esperienza al Milan ma che in passato è stato vice di Walter Sabatini e poi direttore sportivo ad interim della Roma negli anni di Pallotta.

Probabili formazioni Roma Napoli/ Diretta tv: dubbio Zielinski per Mazzarri (Serie A, 22 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MASSARA EREDE O AL FIANCO DI TIAGO PINTO?

A proposito di questa ipotesi di calciomercato Roma a livello dirigenziale, il quotidiano sportivo scrive inoltre che Ricky Massara ha anche incontrato recentemente Tiago Pinto, ecco perché potrebbe anche esserci un affiancamento fra i due ai vertici della Roma del futuro, nella logica di un’eventuale divisione di mansioni nella quale il lusitano potrebbe anche restare occupandosi della parte amministrativa, mentre Massara ovviamente avrebbe un ruolo prettamente sportivo.

Il Corriere dello Sport precisa tuttavia che comunque al vertice della piramide resterebbe sempre la greca Lina Souloukou, attuale Amministratore delegato mentre Tiago Pinto è il direttore generale e non c’è un vero e proprio ds. Tornando a Massara, la prima parte della sua carriera dirigenziale è stata segnata da Walter Sabatini, di cui è stato prima braccio destro e poi erede come ds alla Roma, fino al 2019 salvo una breve parentesi nel gruppo Suning. In seguito quattro anni al Milan, terminati in estate: adesso per Ricky Massara ci sarà il ritorno alla Roma?

Video/ Roma D PSG D (1-3) gol e highlights: non basta la rete di Giacinti (Champions, 20 dicembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA