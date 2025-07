CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NUOVA OFFERTA PER RIOS

Il calciomercato Roma è impegnato su più fronti in questa luglio di trattative. I capitolini hanno individuato in Richard Rios del Palmeiras il rinforzo più utile per migliorare il centrocampo che verrà gestito da mister Gian Piero Gasperini nel corso del 2025/2026. Il calciatore ha attirato su di sè l’attenzione di club importanti come quello italiano anche grazie alla prestazioni offerte in campo al Mondiale per Club 2025.

Venticinquenne colombiano nel giro della Nazionale maggiore con la quale ha ottenuto un secondo posto nella Copa America del 2024, Rios ha prolungato il suo contratto con il Verdao lo scorso settembre legandosi al suo club attuale fino al 31 dicembre del 2028. In Brasile il classe 2000 ha precedentemente vestito le maglie pure di Flamengo, in cui è cresciuto dal settore giovanile, e Guarani oltre ad una parentesi con i messicani del Mazatlan.

Vittima nei giorni scorsi della fake news che lo voleva essere in realtà figlio della cantante colombiana di fama internazionale Shakira, Rios non ha certo perso appeal e la Roma sembra voler fare le cose sul serio per aggiudicarselo e portarlo a giocare allo Stadio Olimpico. I capitolini avrebbero infatti da poco alzato l’offerta da presentare ai brasiliani.

Secondo le indiscrezioni più recenti, adesso il calciomercato Roma si sarebbe spinto fino a 25 milioni di euro al fine di convincere la società carioca a lasciar partire il proprio tesserato. Tuttavia, i biancoverdi non sembrano voler abbassare le loro pretese iniziali e per questo motivo potrebbe essere necessario dover coprire tutti e 30 i milioni richiesti. Bisognerà vedere se questa cifra potrà essere raggiunta magari con l’inserimento di eventuali bonus.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA FORMULA PER AGUERD

Il calciomercato Roma è orientato verso l’innesto di elementi funzionali al progetto che si sta costruendo a Trigoria in praticamente tutte le zone del campo. A dimostrazione di ciò, nelle ultime ore è emerso infatti anche il nome di Nayef Aguerd nell’ottica di potenziare il reparto difensivo. Il centrale marocchino è in forze al West Ham, a cui è legato fino al giugno del 2027, sebbene abbia giocato in prestito lo scorso anno in Spagna con la Real Sociedad.

Nel vestire la maglia della squadra militante in Liga il ventinovenne Aguerd si è distinto collezionando trentasei apparizioni distribuite fra campionato, Coppa del Re ed Europa League nella scorsa annata. Il problema principale nell’aggiudicarselo per la Roma sarebbe rappresentato al momento dalla volontà degli Hammers di non cedere il calciatore in prestito, puntando piuttosto sulla cessione a titolo definitivo. I capitolini potrebbero tentare di convincere i londinesi inserendo l’obbligo di riscatto così che non debbano poi ritrovarselo fra le mani l’estate prossima come accaduto con i biancoblu.