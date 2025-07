Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. I brasiliani non mollano i loro campioni 18 luglio

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, I BRASILIANI NON DESISTONO

Il calciomercato Roma continua a trattare diversi calciatori per migliorare il proprio organico in vista della nuova stagione che sta cominciando con i ritiri estivi. Nello specifico, i capitolini stanno dialogando con due società brasiliane che hanno disputato il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti e cioè il Flamengo ed il Palmeiras, squadre che hanno messo in mostra diversi giocatori di livello.

I giallorossi, tra le file dei rossoneri, hanno individuato in Wesley il rinforzo più utile per la corsia bassa di destra. Nonostante un sondaggio avvenuto nelle scorse ore da parte del Milan, la Roma sarebbe forte del gradimento del terzino classe 2003 ed i dirigenti dovrebbero incontrare i colleghi sudamericani per cercare di definire un accordo riguardante il trasferimento dello stesso.

La proposta per il cartellino del ventunenne dovrebbe arrivare a toccare i 25 milioni di euro di parte fissa dopo quella precedente da 22 milioni più tre di bonus. Una cifra di poco maggiore dovrebbe poi essere anche quella indicata per convincere il Palmeiras a cedere il centrocampista Richard Rios, anche se la Roma ha da poco concluso l’acquisto di un altro calciatore in quella zona del campo.

Il colombiano è finito anche nel mirino del Benfica ma il Verdao chiede ad entrambe le società europee di offrire non meno di 30 milioni di euro. Non sarebbero appunto sufficienti i 25 milioni più tre di bonus, oltre al 10% del ricavato dalla futura rivendita e staremo adesso a vedere se i Friedkin saranno davvero disposti a continuare o meno la trattativa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ECCO NEIL EL AYNOUI

Nel contempo come dicevamo pocanzi manca ormai solamente l’annuncio ufficiale per il primo vero e proprio colpo estivo del calciomercato Roma. Secondo quanto emerso in queste ore infatti, mister Gian Piero Gasperini potrà presto contare su un nuovo centrocampista proveniente dal Lens, ovvero Neil El Aynoui. Nonostante i tifosi stiano manifestando il loro disappunto poichè si aspettavano Rios, che potrebbe comunque ancora arrivare, il giocatore è atteso in Italia nel weekend.

Una volta svolte le visite mediche di rito, programmate per la giornata di sabato 19 luglio, El Aynoui potrà ufficialmente legarsi al suo nuovo club che lo ha acquistato per 23 milioni di euro più due di bonus. Il ventiquattrenne marocchino con cittadinanza francese è reduce da otto reti ed un assist siglati in ventitre apparizioni totali collezionate nella passata stagione contribuendo così al raggiungimento dell’ottavo posto, e cioè appena fuori dalle coppe europee.