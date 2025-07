Calciomercato Roma news: ci sono buone notizie per due grandi obiettivi dei giallorossi, cioè Richard Rios ed Evan Ferguson (oggi 17 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: RILANCIO PER RICHARD RIOS

Oggi, giovedì 17 luglio 2025, sembra una bella notizia per il calciomercato Roma, perché due importanti obiettivi dei giallorossi potrebbero essere più vicini. Ieri parlavamo di un possibile intrigo per quanto riguarda Richard Rios, il brasiliano sul quale c’era stato infatti il forte inserimento del Benfica, complicando in questo modo la trattativa con il Palmeiras.

Calciomercato Parma News/ Pazza idea Tadic, a centrocampo occhi su Milovanovic (17 luglio 2025)

Ebbene, oggi sembra essere tornato il sereno su questo fronte, perché la Roma ha rilanciato la propria offerta ed è tornata in pole position per aggiudicarsi il centrocampista colombiano classe 2000, che nelle ultime settimane abbiamo visto in azione al Mondiale per Club con la maglia della sua attuale squadra, cioè appunto i brasiliani del Palmeiras.

Calciomercato Como News/ Fadera piace in Serie A, in porta arriva il giovane Menke (17 luglio 2025)

Infatti, le ultime indiscrezioni circa il calciomercato Roma parlano di un’offerta aumentata e portata a 30 milioni di euro, un bello scatto rispetto ai 25 proposti (a quanto pare) dal Benfica. Il Palmeiras evidentemente proverà a tirare sul prezzo, magari sperando di scatenare un’asta, però la Roma può fare affidamento sulla chiara volontà da parte del calciatore.

Infatti Richard Rios ha già scelto in modo chiaro la Roma e ha già raggiunto l’accordo sullo stipendio con il club capitolino. Di conseguenza Massara e anche Gasperini sperano che questo rilancio convinca in tempi brevi il Palmeiras, per poter mettere a segno presto questo colpo. Sky Sport inoltre sostiene che il Benfica in realtà non abbia ancora presentato offerte, quindi il vantaggio della Roma sarebbe netto.

Calciomercato Juventus News/ Prima le cessioni, poi l'assalto a un top in mediana! (oggi 17 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN BUON SEGNALE PER EVAN FERGUSON

Grande ottimismo quindi sul fronte sudamericano per quanto riguarda il calciomercato Roma, ma non è finita qui perché i giallorossi sono ottimisti anche circa un altro grande obiettivo da mettere a disposizione del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. Parliamo evidentemente di Evan Ferguson, attaccante ideale per il gioco del Gasp tanto da essere seguito anche dall’Atalanta, che con Ivan Juric in panchina vorrà continuare a seguire le orme del tecnico che ha reso grande la Dea, ma che ora è diventato un “rivale” in questa trattativa che vede favorita proprio la Roma.

Anche in questo caso la società giallorossa avrebbe già in mano l’assenso da parte del giocatore, grande talento irlandese classe 2004 attualmente in forza al Brighton, che non lo ha convocato per la partita amichevole in programma contro lo Stoke City. Come ben sappiamo, durante l’estate questo è sempre un segnale di trattative avanzate e allora ecco che pure Evan Ferguson potrebbe essere vicino alla Roma. La formula in questo caso dovrebbe prevedere un iniziale prestito, bisogna ancora trovare l’accordo sulla cifra del successivo diritto di riscatto, ma per il calciomercato Roma questo è un bel giovedì…