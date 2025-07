Calciomercato Roma News: i lusitani accelera per il centrocampista del Palmeiras. Ora i giallorossi sono obbligati ad alzare l'offerta (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, SORPASSO LUSITANO

Il calciomercato Roma rischia di dover saltare l’idea di accogliere Richard Rios. Il centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana piace parecchio ai giallorossi, ma ultimamene il Benfica ha fatto voce grossa.

Freschi dell’acquisto dell’ex Juventus Enzo Barrenechea, il club lusitano sarebbe pronto per volare in Brasile e chiudere l’accordo definito con Rios già nel fine settimana. Il Benfica ha offerto 30 milioni mentre la Roma non si è spinta così in alto.

Calciomercato Roma News/ Rios e Wesley in stand-by, affare fatto per El Aynaoui (18 luglio 2025)

Dopodiché ci sarà un incontro diretto con il calciatore che dovrà dare il “sì” definitivo per mettere nero su bianco il trasferimento. La Roma non può far altro che accelerare mettendo 30 milioni sul piatto e stringendo i rapporti.

CALCIOMERCATO ROMA, COMO BUSSA ALLA PORTA

Il calciomercato Roma potrebbe cedere Bryan Cristante. Il centrocampista, tra l’altro anche lui ex Benfica, è potrebbe lasciare la Capitale per accasarsi al Como. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il calciatore piace a Fabregas.

Calciomercato Roma News/ Ferguson è la priorità in attacco. Rensch resta, sprint Ghilardi (18 luglio 2025)

Il tecnico dei comaschi dunque ha chiesto l’ex Atalanta dato che la Roma ha chiuso il colpo El Aynaoui, rischiando ora di ritrovarsi con troppi interpreti. Cristante ha collezionato 51 presenze con i giallorossi e ora potrebbe salutare i giallorossi.

Come anticipato, El Aynaoui del Lens si può definire un acquisto ormai a tutti gli effetti dei capitolini per 25 milioni. C’è tanta attesa per capire se il centrocampista riuscirà a dare una grossa mano a Gian Piero Gasperini.