Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Bove potrebbe andare all'estero (27 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RIQUELME HA PARLATO DI PAREDES

Il calciomercato Roma sta vivendo una sorta di tormentone in merito alla permanenza o meno nella Capitale di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ha il contratto in scadenza con i giallorossi fra un anno, e cioè a giungo 2026, e da alcune settimane più che di un rinnovo si continua invece a parlare del possibile ritorno in Argentina per vestire di nuovo la maglia del Boca Juniors.

Calciomercato Roma News / Paredes vicinissimo alla cessione, ritorno di fiamma per Senesi

Proprio dal Boca, recentemente eliminato dal Mondiale per Club 2025 a causa delle scarse prestazioni offerte nel corso delle tre partite disputate nel proprio girone, Paredes era arrivato in Italia per vestire prima la maglia del Chievo e poi quella romanista. Passato pure per l’Empoli e la Juventus, lo stesso centrocampista non ha negato di voler tornare un giorno a Buenos Aires per proseguire la sua carriera.

Calciomercato Roma News/ Uno scambio in stand-by, possibile un'uscita in prestito!

Stando al portale tycsports.com, gli Xeneizes sono disposti a pagare la clausola rescissoria valida solo per loro da 3,5 milioni di euro così da riaggiudicarsi il trentenne che dovrebbe firmare con la sua squadra del cuore almeno fino al 2028. Alcune conferme sarebbero inoltre arrivate in qualche modo pure grazie alle parole pronunciate dal presidente del club Juan Roman Riquelme.

Interpellato in esclusiva al riguardo sui canali ufficiali del club, El Mudo ha sottolineato come le porte del Boca siano aperte per Paredes, con il quale ha un rapporto davvero ottimo, sebbene non si sia voluto sbilanciare oltre. Bisogna dunque attendere che il giocatore si impunti con la Roma dove non dovrebbe nemmeno essere ritenuto indispensabile dal nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Roma News/ Angelino in Arabia, si pesca dal Lione con Mikautadze!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BOVE VERSO L’ESTERO

Attraverso il calciomercato Roma si stanno definendo le varie posizioni sia in entrata che in uscita dai giallorossi per quest’estate. Un giocatore che potrebbe tornare in orbita romanista è Edoardo Bove, praticamente pronto al ritorno in campo dopo il grande spavento, ed il conseguente infortunio, rimediato durante la scorsa stagione quando si era accasciato a terra privo di sensi in occasione della partita tra Fiorentina ed Inter. Difficile che resti alla Roma, dove è atteso dal primo di luglio poichè concluso il trasferimento temporaneo con i viola.

Prima dell’addio di Ghisolfi, sembrava che Bove potesse vivere un altro anno in prestito con la Fiorentina e questa opzione sarebbe ancora percorribile stando ai rumors. Più facile però che il ventitreenne finisca a giocare in prestito all’estero, visto che le normative italiane non gli consentirebbero di tornare immediatamente all’attività agonistica. Il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato frena appunto la possibilità di rivederlo in campo in Italia e servirebbe una modifica del regolamento in modo tale che sia lui stesso ad assumersi ogni responsabilità.