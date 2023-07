CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rispunta fuori Okafor! Kristensen pronto a sbarcare (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OLTRE AI SOLITI NOTI SPUNTA OKAFOR!

La Roma è impegnata nella ricerca di un nuovo attaccante da regalare a José Mourinho per la prossima stagione. Da settimane, due nomi circolano nell’orbita giallorossa: Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, l’obiettivo principale, preferito da Tiago Pinto per rinforzare il reparto offensivo, è il giocatore del West Ham. L’ex Sassuolo ha già dato il suo benestare alla trattativa e sembra molto desideroso di tornare nella capitale. Tuttavia, la formula dell’operazione rappresenta ancora un ostacolo nella trattativa tra la Roma e il club inglese.

Il West Ham, infatti, non intende lasciare partire l’attaccante senza la garanzia di riaverlo in squadra la prossima stagione. La squadra di Premier League preferirebbe un obbligo di riscatto, mentre i giallorossi puntano sul diritto di riscatto. Sul fronte Morata, invece, la situazione è complicata. Anche il Milan è anche interessato allo spagnolo ma il centravanti dell’Atletico Madrid sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio, attualmente intorno ai 9 milioni di euro, pur di fare ritorno in Italia, apertura importante per la Roma. Il prezzo fissato per l’acquisto dell’ex Juventus è di 12 milioni di euro. In fondo, nelle ultime ore è rispuntato fuori il nome di Okafor, attaccante del <salisburgo, classe 2000, seguito anche da Juventus e Lazio. Dove ti giri, su qualunque punta si vada la concorrenza è sempre quella…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ARRIVA KRISTENSEN

Anche per Rasmus Kristensen è una settimana decisiva in ottica calciomercato Roma. Come riportato da Sky Sport, Roma e Leeds United hanno affinato gli ultimi dettagli dell’operazione: si tratterà di un prestito secco, con il giocatore pronto a trasferirsi immediatamente in Italia per giocare in Serie A. Eventuali costi del trasferimento saranno discussi in futuro, ma al momento la Roma ha l’esigenza di concludere l’operazione e anche il prestito rappresenta una soluzione gradita ai giallorossi.

L’operazione di calciomercato non è ancora completamente chiusa, ma Leeds e Roma hanno comunque discusso sulla formula che soddisfa entrambe le parti, con i britannici che non vogliono disperdere l’investimento effettuato nell’acquisizione di Kristensen dal Salisburgo nell’estate del 2022, per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Un investimento abbastanza ingente per il club dello Yorkshire che proverà, acconsentendo al prestito, a chiedere alla Roma uno sforzo per non cedere il difensore danese ad una cifra inferiore rispetto a quella erogata agli austriaci l’estate scorsa.

