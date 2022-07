Calciomercato Roma News/ Rispunta Isco ed ecco Matic: “Non vedo l’ora di iniziare”

Calciomercato Roma news, rispunta lo svincolato Isco

La Roma è in cerca di rinforzi in questi primi giorni di calciomercato estivo. I giallorossi si sono già mossi aggiudicandosi il portiere Celik ed anche Matic ma, in attesa dell’ufficialità del turco Celik, non mancano le indiscrezioni riguardo ad altri possibili obiettivi. Un giocatore in particolare accostato da diverso tempo ai capitolini è Isco, ora svincolato dopo aver concluso la sua avventura con il Real Madrid con cui non ha rinnovato il suo contratto.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Solbakken per l'immediato, Celta Vigo su Villar

Stando a quanto rivelato dalla stampa spagnola di AS, la Roma sarebbe in trattativa con il trentenne spagnolo per tesserarlo avendolo individuato come sostituto di Henrikh Mkhitaryan, il quale ha a sua volta firmato con l’Inter da svincolato. L’affare potrebbe essere completato addirittura entro la prossima settimana secondo i rumors regalando così a Mourinho un nuovo calciatore da studiare subito con l’inizio del ritiro precampionato.

Calciomercato Roma News/ Celik arrivato a Fiumicino, attesa per la firma ufficiale

Calciomercato Roma news, Matic si presenta in conferenza

Aspettando ulteriori novità su Isco, la Roma ha abbracciato ufficialmente Nemanja Matic che è stato presentato in conferenza stampa dal gm Pinto. Il serbo ha parlato del suo arrivo nella Capitale spiegando: “La Roma è un grande club, che esercita una grande attrazione per qualsiasi giocatore e anche per me, sono felice di farne parte. Soltanto Lampard ha giocato più partite con Mourinho, cercherò di battere questo record. Scherzi a parte, sono felice di far parte di questo grande club, di ritrovare Mourinho e di far parte di questa grande squadra con grande classe, con giocatori di qualità che sono anche giovani importanti per il presente e per il futuro. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi domani.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto: "Siamo all'inizio, parlerò alla fine. Svilar..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA