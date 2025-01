Calciomercato Roma news, Giacomo Raspadori nuova opportunità per l’attacco

Il calciomercato Roma sta lavorando su fronti diversi per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri per provare ad inseguire il piazzamento europeo richiesto dalla dirigenza ed ora distante 8 punti, oltre alla trattativa con Rensch che continua nonostante le difficoltà con l’Ajax e la richiesta di Francesco Farioli di non cedere il terzino, Ghisolfi è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto ora occupato solo da Artem Dovbyk, ci sarebbe anche Eldor Shomurodov ma è in uscita, su di lui ci sono Empoli, Venezia e Cagliari che vedono nell’attaccante un profilo per aumentare le possibilità di salvezza.

Calciomercato Roma/ Zemura l'alternativa sulla corsia, nuovi contatti con Gollini (oggi 16 gennaio 2025)

Con il trasferimento ormai prossimo di Beto al Torino e l’infortunio di Fullkrug che frena l’interesse dei giallorossi, la dirigenza romanista ha spostato il suo sguardo verso Giacomo Raspadori, opportunità di mercato vista la sua intenzione di lasciare il Napoli per trovare minutaggio. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito secco fino a fine stagione e potrebbe trovare spazio sia come alternativa a Dovbyk che in coppia con l’ucraino e anche sulla trequarti al posto di uno tra Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, soprattutto se Matias Soulè dovesse lasciare Roma in direzione Real Betis, Fiorentina o Genoa.

Calciomercato Roma News/ Frattesi si complica, Soulé "stoppato" da Ranieri (15 gennaio 2025)

Calciomercato Roma news, cambio tra i pali: idea Gollini per la porta

Novità nel calciomercato Roma potrebbe esserci anche in porta, infatti Ghisolfi si sarebbe affacciato al Genoa per chiedere informazioni riguardo un giocatore che ad inizio anno difendeva la porta dei rossoblu ma che ora ha perso la titolarità, il giocatore in questione è Pierluigi Gollini che dopo aver passato due anni in prestito al Napoli, si era trasferito a Genova per tornare a giocare da titolare ma che per infortuni e prestazioni non all’altezza ha perso il posto in favore di Nicola Leali. Il giocatore arriverebbe in prestito secco fino a fine stagione dall’Atalanta che terminerebbe in anticipo il suo prestito con il Genoa.

Calciomercato Roma News/ De Winter per rinforzare la difesa e Ola Aina se salta Rensch (15 gennaio 2025)

L’attenzione di Ghisolfi nel calciomercato Roma per il ruolo del portiere viene dalla richiesta di essere ceduto di Mathew Ryan, portiere australiano arrivato in estate a parametro zero dall’AZ Alkmaar per giocarsi le sue carte contro il titolare Mile Svilar, ma che fino ad adesso ha collezionato solo 1 presenza in Coppa Italia. Sul giocatore non ci sono offerte concrete ma un giocatore con la sua esperienza internazionale può interessare a tanti club di Serie A ed europei che hanno qualche insicurezza in quel ruolo.