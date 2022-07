CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Rispunta Weigl, Solbakken: “Resto al Bodo fino al…”

Calciomercato Roma news, le parole di Solbakken

La Roma si è già mossa parecchio in questa fase iniziale del calciomercato estivo ed i movimenti in entrata ed in uscita non sono affatto conclusi. Nello specifico, per il reparto avanzato i giallorossi avrebbero messo nel mirino il profilo di Ola Solbakken, ventitreenne di proprietà del Bogo/Glimt con cui ha un contratto fino al 31 dicembre del 2022. Accostato anche ad altre società tra cui il Napoli, lo stesso attaccante norvegese ha parlato del suo futuro a margine del preliminare di Champions League dopo il successo per 3 a 0 sul Klaksvik.

Zaniolo alla Juventus? Messaggio enigmatico sulla Roma/ Il commento della mamma...

“Ci sono tanti club interessati a me e la Roma è uno di questi. Non dico altro. Il 1° gennaio sarà finita la mia avventura in Norvegia, ma fino a quel momento sono un giocatore del Bodø/Glimt” ha spiegato il classe 1998. Difficile quindi che Solbakken possa trasferirsi nella Capitale già nell’immediato futuro e quindi dall’inizio della stagione che sta per cominciare ma il suo entourage potrebbe accordarsi con la Roma per gennaio.

Calciomercato Roma News/ Niente da fare per Isco, ufficiale Celik: "Club importante"

Calciomercato Roma news, torna di moda Weigl

I dirigenti della Roma stanno valutando profili per varie zone del campo in questi frenetici giorni di calciomercato. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa tedesca di Bild, un nome seguito con interesse dai giallorossi sarebbe ancora quello di Julian Weigl, di proprietà del Benfica con cui ha un contratto fino al giugno del 2024. Accostato alla Roma anche in passato, il centrocampista sarebbe finito anche nel mirino del Milan.

LEGGI ANCHE:

Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato news, novità entro giovedì: formula e cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA