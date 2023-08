CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ritorno di fiamma per Daka. Offerta all’AZ per Pavlidis (1 agosto 2023)

La Roma è alla ricerca di rinforzi sul calciomercato per il reparto offensivo. Nonostante le trattative per Morata e Scamacca, i giallorossi stanno sondando altre opzioni per assicurarsi un attaccante di livello. Tra i nomi che continuano a essere presi in considerazione, emerge quello di Patson Daka, attaccante zambiano classe ’98. Secondo le informazioni riportate da Tuttomercatoweb, il nome di Patson Daka non è mai passato di moda a Trigoria.

Il giovane attaccante potrebbe essere disponibile anche in prestito, considerando che il suo attuale club, il Leicester, è retrocesso. Tuttavia, va sottolineato che nella scorsa stagione, nonostante le 36 presenze totali, ha messo a segno solo 4 gol e fornito 4 assist. Inoltre, a gennaio sarebbe impegnato con la coppa d’Africa come parte della Nazionale zambiana. Questa situazione ha portato qualche perplessità alla dirigenza giallorossa, desiderosa di evitare di ritrovarsi in una situazione simile a quella vissuta con Tammy Abraham, che non ha avuto un rendimento all’altezza delle aspettative.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA PAVLIDIS

Tuttavia, la Roma sembra essere interessata anche ad un altro profilo di calciomercato per l’attacco. Secondo calciomercato.com, i giallorossi avrebbero avuto dei contatti con l’AZ Alkmaar per l’attaccante greco Vangelis Pavlidis. Il classe ’98 è già noto alla tifoseria capitolina per aver segnato due gol alla Lazio negli ottavi di finale della Conference League di quest’anno. Con una rete all’andata e una al ritorno, Pavlidis ha contribuito al doppio successo per 2-1 con cui gli olandesi hanno eliminato la squadra biancoceleste dalla competizione.

L’AZ Alkmaar sarebbe disposto a cedere l’attaccante, ma solo a titolo definitivo, mentre Tiago Pinto, il direttore sportivo della Roma, preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. L’interesse per Pavlidis non esclude la possibilità che la Roma continui a seguire le trattative per Morata e Scamacca, che rimangono i principali nomi di calciomercato nel taccuino del GM giallorosso per rinforzare l’attacco, anche se per l’attaccante italiano del West Ham si è fatta molto forte nelle ultime ore la concorrenza dell’Inter.











