Calciomercato Roma News: Nikola Krstovic obiettivo per la prossima stagione

Il calciomercato Roma inizia già a mettere gli occhi su alcuni ruoli ritenuti fondamentali per costruire la squadra nella prossima stagione, nonostante il tecnico sia ancora da decidere visto il sicuro addio di Claudio Ranieri che passerà nel ruolo di dirigente e advisor della società. Il ruolo più ricercato anche durante la finestra invernale è stato quello del vice Dovbyk che alla fine non è stato coperto nonostante i tentativi di raggiungere diversi profili su tutti Beto dell’Everton, anche per la prossima annata però si cercherà di aggiungere alla rosa un calciatore in quella zona di campo per giocare insieme all’ucraino o per sostituirlo.

Artem Dovbyk ha convinto a tratti la società e l’allenatore che nelle ultime uscite gli ha preferito spesso Shomurodov, non sapendo poi quale sarà il prossimo allenatore è difficile sapere il futuro dell’ex Girona ma in qualsiasi caso il primo nome seguito dalla dirigenza è un calciatore che per caratteristiche potrebbe anche dividere con lui l’attacco. il profilo è quello di Nikola Krstovic, montenegrino classe 2000 del Lecce con cui ha già raggiunto la doppia cifra di gol, l’ultimo nella sconfitta 2-1 con il Genoa, e per cui i salentini chiedono tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Calciomercato Roma News: trattativa difficile per Lorenzo Lucca

Il calciomercato Roma dovrà rispondere anche al possibile addio di Paulo Dybala che in ogni sessione di mercato sembra palesarsi e in quel caso il colpo ad effetto sarebbe quello di un profilo giovane e cercato da diversi club italiani, su tutti il Milan, ovvero Lorenzo Lucca, anche lui ventiquattrenne che ha già raggiunto la doppia cifra di gol in questa stagione con l’Udinese ma che viene valutato più intorno ai 20 milioni. Nel caso di acquisto dell’attaccante piemontese però sarebbe difficile vederlo giocare insieme a Dovbyk se non per pochi spezzoni di partita, viste le caratteristiche molto simili dei due.

Prima di poter pensare ad eventuali colpi in ingresso per il calciomercato Roma, i giallorossi dovranno risolvere alcune situazioni legate ai prestiti, quelli di Le Fée e Abraham in uscita e quelli di Salah-Eddine, Gourna-Duath, Nelsson e Saelemaekers in entrata. Infatti dai primi due i giallorossi potrebbero ricavare una cifra sostanziosa che li aiuterebbe nel mercato della prossima estate, allo stesso tempo però nel caso in cui i prestiti in entrata dovesse essere riscattati la società dovrebbe togliere dal budget della prossima stagione una considerevole quantità che impedirebbe di concludere certi tipi di colpi.