Calciomercato Roma News: il nuovo allenatore è ad un passo

Dopo il derby con la Lazio terminato 1-1 le domande dei giornalisti per Claudio Ranieri e Ghisolfi si sono incentrate per la maggior parte sulla situazione del nuovo allenatore e sul calciomercato Roma che ha già iniziato ad operare ma che dovrà aspettare prima il nuovo tecnico per poi poter essere concretizzato in base alle sue esigenze. L’attuale allenatore e il direttore sportivo non si sono sbilanciati sul candidato per la panchina ma lo hanno fatto invece sul primo obiettivo del calciomercato Roma che vede il riscatto di una delle sorprese della stagione nonché uno dei rimpianti per un’altra squadra di Serie A.

L’identikit che ha fatto Ranieri in questi mesi porta ogni settimana un nome diverso, da Vincenzo Montella a Vincenzo Italiano passando anche per Patrick Vieira, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, nel post derby però il tecnico si è lasciato a nuove dichiarazioni su quello che si aspetta da chi prenderà la guida dei giallorossi. “Voglio un allenatore che sappia guidare la Roma”, a queste dichiarazioni si sono aggiunte quelle di Ghisolfi che ha annunciato che la trattativa è vicina alla chiusura, “Cerchiamo un allenatore che avrà la stessa passione per il nostro progetto. Sono pochi secondo noi, abbiamo valutato i profili e stiamo lavorando per chiudere”.

Calciomercato Roma News: prossimo il riscatto per Alexis Saelemaekers, Lorenzo Pellegrini può partire

Il calciomercato Roma come detto sta poi lavorando per chiudere il riscatto di Alexis Saelemaekers, protagonista ieri sera con un assist e un possibile cartellino rosso, e che i giallorossi già da gennaio stanno provando ad acquistare a titolo definitivo dal Milan, che sembra aver aperto uno spiraglio per l’interesse crescente per Tammy Abraham. Ghisolfi ha poi confermato che sia nell’interesse della società e dello stesso giocatore concludere questo trasferimento a proseguire il legame del belga con la Roma, il Milan potrebbe essere costretto ad accettare se non vuole rischiare di avere un giocatore fuori dal progetto bloccato in rosa.

Dopo il derby poi è tornata la contestazione del tifo giallorosso verso uno dei membri più legati alla maglia della Roma, Lorenzo Pellegrini, che potrebbe aver giocato la sua ultima stracittadina nella capitale, infatti il capitano giallorosso ha un contratto in scadenza nel 2026 che non sembra vicino ad essere rinnovato anzi. Ecco quindi che il trequartista potrebbe partire e le destinazioni potrebbero essere delle più varie, dal Napoli dove Conte apprezza molto la sua duttilità, al Milan dove potrebbe giocare in mezzo a Pulisic e Leao, all’Inter dove potrebbe essere mandato per abbassare il prezzo di Frattesi, o la Juventus che lo segue dai tempi del Sassuolo.