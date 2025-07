Il calciomercato Roma ha visto sfumare l'arrivo di Richard Rios e Oscar Gloukh, al loro posto piace Eljif Elmas

Calciomercato Roma News: Eljif Elmas il trequartista per Gasperini

Negli ultimi giorni di sessione dei trasferimenti il mondo giallorosso ha vissuto diversi alti e bassi partendo dall’acquisto di El Aynaoui, il primo in questa estate ma che non è riuscito a convincere la piazza che ha cercato di bloccarne l’arrivo con una protesta, passando per l’accordo raggiunto con il Brighton per l’arrivo di Ferguson arrivando a diverse trattative sfumate.

Il calciomercato Roma si era prefissato di fare certi acquisti che però per i limiti del fair play finanziario non potevano essere conclusi alle condizioni dei club avversari, situazione che sembrerebbe aver spazientito anche il nuovo tecnico.

L’ultimo obiettivo di Massara e della dirigenza giallorossa è un calciatore che abbiamo ben imparato a conoscere nel nostro campionato e che soprattutto è in uscita dalla sua squadra attuale per il poco spazio concesso nell’ultimo anno, che lo ha portato ad accettare un prestito lo scorso gennaio.

Si tratta di Eljif Elmas, trequartista macedone di venticinque anni di proprietà del Red Bull Lipisa ma che ha terminato la scorsa stagione in prestito al Torino, il suo costo sarebbe tra i 15 e i 20 milioni e sarebbe un perfetto sostituto dietro la punta per i titolari del 3-4-2-1 di Gasperini.

Calciomercato Roma News: Richard Rios e Oscar Gloukh due colpi sfumati

Come detto in questi giorni il calciomercato Roma ha subito due pesanti sorpassi per due obiettivi di mercato che sembravano essere ad un passo e che i tifosi sognavano per migliorare la rosa della squadra e riuscire a tornare in Champions League.

Il primo è anche quello più clamoroso visto che la trattativa andava avanti da diverse settimane e aveva portato la Roma ad accettare di offrire i 30 milioni richiesti, il giocatore in questione è Richard Rios che alla fine arriverà in Europa ma con la maglia del Benfica visto che il Palmeiras ha accettato la sua offerta per un atteggiamento più corretto durante le trattative.

L’altro giocatore che ha rifiutato i giallorossi è Oscar Gloukh, trequartista o esterno israeliano classe 2004 che gioca nel Red Bull Salisburgo con cui lo scorso anno ha giocato 26 partite segnando 10 gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni, è un giocatore dal talento cristallino ma un po’ discontinuo motivo per cui alcuni grandi club si sono tirati indietro sul suo acquisto.

A puntare sul ragazzo però sarà l’Ajax che ha trovato l’accordo per il suo acquisto per 15 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che in Olanda avrà una vetrina ancora più importante.