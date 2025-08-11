Calciomercato Roma news: l'ala offensiva del Manchester United è pronto a diventare protagonista di un'asta con la Serie A protagonista (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ROMA, SANCHO NEL MIRINO

Il calciomercato Roma mette nel mirino Jadon Sancho. L’attaccante del Manchester United è ormai in rotta con il club inglese, a dimostrazione degli ultimi due prestiti al Borussia Dortmund e Chelsea pur di liberarlo dalla rosa.

Ora però lo United cerca di venderlo a titolo definitivo, anche perché altrimenti rischia di andare in scadenza. Il giocatore ha rifiutato l’offerta del Besiktas e ad oggi, secondo Alfredo Pedullà, vuole solamente la maglia della Juventus.

Calciomercato Roma News/ Sondato Franculino, il capitano piace in Premier League (10 agosto 2025)

i bianconeri però prendono tempo e questo potrebbe far spazio ad altre squadre interessate al giocatore. L’Inter, per esempio, attende novità su Lookman mentre è proprio la Roma che potrebbe approfittarne affondando il colpo in questo momento di standby generale.

CALCIOMERCATO ROMA, KRSTOVIC PER DOVBYK

Il calciomercato Roma cerca una soluzione in attacco. L’arrivo di Evan Ferguson dal Brighton ha di fatto tolto il posto da titolare a Artem Dovbyk, sempre più lontano dai giallorossi soprattuto dopo le parole di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Roma news/ Florentino, affondo per il mediano. Su Fabio Silva c'è il Borussia (10 agosto 2025)

L’attaccante ex Girona è sparito dai radar del Milan, che preferirebbe uno tra Hojlund in prestito con diritto di riscatto e Vlahovic a titolo definitivo, mentre potrebbe essere il Leeds neopromosso in Premier League ad avanzare l’offerta.

La cifra di cui si parla è di 32 milioni di euro, molto simile a quella che verrebbe reinvestita dai giallorossi per Nikola Krstovic. Il centravanti del Lecce è in uscita dal club salentino ed è il primo nome se dovesse partire Dovbyk.