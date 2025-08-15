Calciomercato Roma news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Kumbulla vuole il Maiorca 15 agosto 2025

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SANCHO ORMAI AD UN PASSO

Arrivano interessanti novità in merito alle mosse di calciomercato in entrata per la Roma. I capitolini inseguono un nuovo centravanti ed un esterno capace di fare la differenza anche sul piano offensivo ed al momento i rumors rivelano che il direttore sportivo Massara ed i suoi collaboratori sarebbero vicini a chiudere un affare proprio in questo senso.

Dopo esser stato accostato alla Juventus, al Napoli ed all’Inter, Jadon Sancho sembra essere ormai vicino all’addio al Manchester United per trasferirsi in Italia e fare dello Stadio Olimpico la sua prossima casa calcistica. L’inglese rimane in uscita dai Red Devils con le parti che si sono ormai praticamente già separate da diverso tempo, considerando che lo stesso calciatore è di ritorno dal prestito al Chelsea.

Insieme con altri compagni, Sancho è uno degli elementi su cui lo United non vuole più puntare al fine di rinnovarsi, affidandosi così a nuovi rinforzi che possano riportare la squadra dove le compete. La Roma è pronta ad approfittare della situazione e sarebbe pure l’unica società che si sia mossa in maniera concreta per aggiudicarsi il cartellino del venticinquenne.

La Roma dovrebbe prelevare Sancho dalla Premier League, da cui dovrebbe arrivare anche Leon Bailey dall’Aston Villa, con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 23 milioni di euro. L’entourage del britannico sarebbe in contatto con i rappresentanti romanisti per definire i dettagli del suo nuovo tesseramento ed affrontare l’avventura italiana nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, KUMBULLA VA AL MALLORCA

In ottica uscite, la Roma sta per salutare un giocatore che non fa più parte del progetto dalla sessione di calciomercato invernale del 2004, quando era andato a giocare in prestito al Sassuolo. Stiamo parlando di Marash Kumbulla, difensore tornato a Trigoria dopo l’avventura vissuta con l’Espanyol nella passata stagione e adesso in procinto di ripartire immediatamente proprio per tornare a giocare nella Liga.

I rumors delle ultime ore raccontavano dell’interesse di almeno tre società spagnole, ovvero l’Alaves, il Siviglia ed il Maiorca, ma sembra che il classe 2000 nato a Peschiera del Garda abbia preso la sua decisione. Il futuro di Kumbulla dovrebbe essere al Real Club Deportivo Mallorca nonostante fosse stato cercato anche in Italia da alcune compagini come ad esempio il Cagliari. In scadenza nel 2007, con la Roma Kumbulla ha totalizzato sessantotto apparizioni segnando pure sei gol.