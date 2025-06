Calciomercato Roma News: Mile Svilar rinnovo in salita

Il mondo giallorosso aspetta solo l’ufficialità del nuovo tecnico che ormai senza alcun dubbio dovrebbe essere Gian Piero Gasperini e nel frattempo spera che il calciomercato Roma riesca a portare giocatori che riducano la distanza con le prime quattro del campionato così da tornare in Champions League dopo otto anni. Ghisolfi insieme a Ranieri stanno lavorando per portare nella capitale giocatori giovani che possano essere fatti crescere dal nuovo allenatore, come ha fatto in diverse occasioni nei suoi anni all’Atalanta, ma che siano già pronti per il campionato italiano.

Calciomercato Juventus News/ Diego Moreira il nuovo esterno a sinistra, sondaggi per Sutalo (3 giugno 2025)

Allo stesso tempo però un altro degli obiettivi della dirigenza è quello di trattenere i giocatori che sono stati più decisivi, su tutti Mile Svilar che è stato anche premiato come miglior portiere della Serie A, il serbo ha da mesi fatto la richiesta di un nuovo contratto ma le sue pretese d’ingaggio sono considerate troppo elevate da parte della Roma che ha quindi deciso di mettere in stand by la trattativa per il momento. Il contratto scadrà nel 2027 quindi i giallorossi avrebbero ancora un anno di tempo per trovare un accordo con il portiere che però sembra sempre più destinato a lasciare l’Italia.

Calciomercato Napoli News/ Tris di nomi dalla Serie A in difesa, Kepa preferito per la porta

Calciomercato Roma News: Nick Woltemade e Josh Sargent i sostituti di Dovbyk

In attacco, dove il calciomercato Roma agirà maggiormente, gli obiettivi della dirigenza sono due giovani che in questa stagione si sono saputi mettere in mostra con numerosi gol segnati, il primo è il classe 2002 Nick Woltemade, giocatore dello Stoccarda con cui ha vinto l’ultima DFB Pokal, la Coppa di Germania, e per il quale ha giocato 33 partite in stagione segnando 17 gol e fornendo 3 assist. Le richieste dei tedeschi non scendono sotto i 20 milioni ma la possibilità di schierarlo sia come seconda punta che come unico attaccante potrebbe spingere il club ad accettare le richieste.

Calciomercato Milan News/ Theo Hernandez accordo con l’Al Hilal, Tare punta Modric (3 giugno 2025)

Il secondo profilo invece è Josh Sargent, punta statunitense di venticinque anni di proprietà del Norwich City con cui ha partecipato a 33 partite contribuendo con 15 gol e 5 assist, ha un valore leggermente minore visto che la trattativa si potrebbe chiudere con 15 milioni vista anche la volontà del giocatore di alzare il livello della sua squadra. A differenza del tedesco però per lui sarebbe più difficile non essere un semplice sostituto di Dovbyk viste le sue caratteristiche, fisiche e tecniche, che lo rendono una prima punta con però la capacità di giocare insieme alla squadra.