Calciomercato Roma News/ Scamacca è più vicino, suggestione Nico Dominguez (oggi 19 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SCAMACCA SI AVVICINA

Il calciomercato Roma non è ancora decollato: dopo aver timbrato i due colpi Houssem Aouar e Evan N’Dicka a parametro zero, i giallorossi hanno adesso bisogno di inserire un centrocampista e un attaccante, e per questi due elementi hanno intenzione di pescare profili di alto livello o che comunque possano garantire un salto di qualità alla squadra. Gianluca Scamacca è da tempo il principale obiettivo per il reparto offensivo: nel frattempo l’ex Sassuolo ha iniziato la tournée australiana con il West Ham ed è anche stato l’autore del gol decisivo per la vittoria nella prima partita degli Hammers. Una rete che potrebbe modificarne il destino?

Difficile: Scamacca appare comunque in uscita da Londra, con la Roma che sarebbe favorita e più vicina all’attaccante. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile accordo sulla base di 3-4 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione, legato però ad un certo numero di presenze e al fatto che la Roma si qualifichi in Champions League. Ormai questa formula regna nella nostra Serie A; staremo a vedere, certamente Mourinho aspetta Scamacca anche se potrebbe averlo già con la tournée in Portogallo in corso, e non prima della partenza come lo Special One avrebbe voluto.

LA RICERCA DEL CENTROCAMPISTA

Per quanto riguarda invece il centrocampista, il calciomercato Roma è in una sorta di stallo: abbiamo recentemente riportato il fatto che i due profili che i giallorossi seguono con maggiore interesse sono quelli di Marcel Sabitzer e Renato Sanches. L’austriaco però non sarà facilmente mollato dal Bayern Monaco, e comunque la trattativa potrebbe andare per le lunghe; riguardo il portoghese del Psg, come già detto la Roma ha qualche dubbio sulla sua tenuta fisica, sono infatti tante le partite che Renato Sanches ha saltato nelle ultime stagioni per problemi muscolari. Dunque, ecco altri due nomi: quello di Daichi Kamada, che sembrava già del Milan, scalda poco anche perché a inizio 2024 dovrà giocare in Coppa d’Asia, e poi ha caratteristiche più offensive rispetto al profilo cercato dalla Roma.

Sicuramente stuzzica maggiormente Nicolas Dominguez: si è imposto nel Bologna di Thiago Motta dimostrando di saper tenere in mano il centrocampo, ha il contratto in scadenza tra un anno e dunque potrebbe essere acquistato a prezzo ridotto, anche perché avrebbe già fatto sapere alla sua dirigenza di non voler prolungare la sua avventura in Emilia. Con una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro il calciomercato Roma potrebbe portare a casa un calciatore già abituato al campionato di Serie A e sicuramente in crescita: vedremo se i giallorossi affonderanno il colpo…











