Calciomercato Roma News: Scamacca più vicino?/ Out col West Ham. E la fidanzata lancia un indizio social…

Gianluca Scamacca in uscita dal West Ham, cresce la fiducia del buon esito della trattativa con la Roma. E la sua fidanzata…

Tra i principali obiettivi del calciomercato della Roma c’è sempre l’ex attaccante di Sassuolo e Genoa, Gianluca Scamacca. La punta ha recuperato appieno dall’infortunio al menisco e ha preso parte al ritiro con il West Ham. Benché il centravanti sia in buone condizioni e nonostante le prestazioni con il club inglese non abbiano deluse le attese, Scamacca non ha disputato l’amichevole in programma questo pomeriggio contro il Dagenham & Redbridge.

L’ex calciatore del Sassuolo non risulta nemmeno tra gli elementi a disposizione di Moyes nella lista pubblicata alcuni minuti fa dall’account ufficiale degli Hammers. E come se non bastasse, poco dopo la pubblicazione, sull’account della fidanzata Flaminia Appolloni è apparsa una foto dei due mano nella mano e la scritta: “Così felice, ti amo”. Un post che qualcuno ha interpretato, forse un po’ forzatamente, come un indizio sul buon esito della trattativa con la Roma.

Gianluca Scamacca più vicino alla Roma? Gli indizi social fanno sognare i tifosi: la foto postata dal calciatore su Twitter e…

Gianluca Scamacca, dunque, vestirà la maglia della Roma la prossima stagione? Difficile dirlo, ma le sensazioni sono positive e la fiducia dei tifosi cresce ora dopo ora. Nella giornata di ieri, oltretutto, lo stesso attaccante aveva postato una foto su Twitter con una clessidra. La società inglese, inoltre, negli ultimi giorni aveva preso in considerazione l’ipotesi di cedere il giocatore in prestito col riscatto condizionato.

I tifosi attendono frenetici aggiornamenti sulla trattativa, lo stesso fa Mourinho che esige rinforzi di livello. Tra i nomi che stuzzicano la fantasia del tecnico portoghese, oltre a quello di Scamacca, c’è ovviamente anche il nome di Morata, altro attaccante accostato alla Roma in questa sessione di mercato.

