La sessione di calciomercato invernale è ancora lontana e ci sono moltissime partite da giocare anche per la Roma prima di poter chiudere qualche trattativa che possa portare nuovi rinforzi nell’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini. I giallorossi sono al momento in vetta alla classifica della Serie A al pari del Napoli.

Al fine di riconfermarsi in cima alla graduatoria anche per il resto della stagione 2025/2026, dove vorrebbero in particolare chiudere alla fine del campionato, i dirigenti romanisti stanno prendendo in considerazione alcuni profili che potrebbero fare al caso del Gasp per affrontare nel migliore dei modi il prosieguo dell’annata calcistica.

Il nome più caldo in questa direzione pare essere quello di Josha Zirkzee, giocatore che si è affermato proprio in Italia vestendo la maglia del Bologna ma che adesso non sta invece brillando granche con il suo club d’appartenenza, ovvero il Manchester United. Punta centrale legata ai Red Devils fino a giugno del 2029, Zirkzee potrebbe chiedere presto di essere ceduto.

Il ventiquattrenne olandese di origini nigeriane non sarebbe affatto contento del suo impiego in campo con gli inglesi da parte dell’allenatore Ruben Amorim. In quattro presenze complessive distribuite fra Premier League (3) ed EFL CUp (1), Zirkzee ha disputato appena ottantadue minuti negli impegni ufficiali affrontati dalla sua squadra.

Il costo dell’operazione potrebbe essere importante ma le indiscrezioni più recenti rivelano che il patron Friedkin sarebbe disposto a fornire ulteriore capitale in questo senso così da ovviare al Fair Play Finanziario. Un’alternativa è poi rappresentata da Boubakary Soumaré del Leicester City e nel mirino resta anche Remo Freuler del Bologna.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, AUSILIO HA PARLATO DI KONE

Nel frattempo si torna a parlare in queste ore di un possibile affare di calciomercato che la Roma non ha portato a termine con l’Inter entro la chiusura ufficiale della sessione estiva. I rumors di agosto avevano infatti lasciato trapelare l’interesse dei nerazzurri verso un possibile scambio coi giallorossi per aggiudicarsi Manu Koné e cedere Davide Frattesi.

L’azzurro, nato proprio nella Capitale, non ha mai avuto continuità agli ordini di Inzaghi e le cose non sembrano andare tanto meglio con mister Chivu avendo racimolato appena 4 presenze per un totale di 162 minuti giocati. Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo interista Piero Ausilio ha ammesso che il suo club aveva provato ad accaparrarsi il ventiquattrenne francese ricevendo tuttavia una risposta negativa da parte della Roma.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo scambio tra i due calciatori potrebbe ancora verificarsi nelle prossime finestre di mercato con i lombardi pronti a darsi da fare per aggiudicarsi Kone e cedere Frattesi, il quale ritornerebbe volentieri nella sua città natale per proseguire la carriera nonostante il contratto valido fino a giugno del 2028.