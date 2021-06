CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Scambio Odriozola-Ibanez, altro rumors da Madrid!

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ASSE CALDO COL REAL!

La Roma continua a lavorare a fari spenti sul calciomercato per fissare obiettivi di mercato da offrire il più presto possibile a José Mourinho, che a fine mese dovrebbe avere finalmente il primo contatto diretto con la Capitale, sbarcando a Trigoria per la prima volta dall’annuncio del suo ingaggio avvenuto lo scorso 4 Maggio. Tra le varie possibilità prese in considerazione dal club giallorosso è tornata alla ribalta un’idea già balenata l’anno scorso.

Il terzino del Real Madrid Alvaro Odriozola, classe ’95, potrebbe fare al caso del tecnico portoghese che sta cercando un esterno in grado di muoversi su entrambe le fasce, Odriozola potrebbe rientrare in uno scambio con i Blancos che continuano a corteggiare i giocatori giallorossi. Messo in archivio Spinazzola, per il quale il Real Madrid dovrebbe sopportare un pesante esborso cash, i Blancos vogliono Roger Ibanez e sul brasiliano ex Atalanta si potrebbe intavolare una trattativa basata su uno scambio che porterebbe a Mourinho il terzino richiesto e ad Ancelotti il centrale per la difesa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA GOLLINI

La Roma in questo calciomercato cerca anche di sistemare alcune pedine in uscita e un nome che nelle ultime ore è tornato in auge per la partenza è quello di Pau Lopez. Nelle sue due stagioni in giallorosso il portiere spagnolo non ha mai convinto del tutto e ora sarebbe finito nel mirino del Lille, con i campioni di Francia che stanno cercando di sostituire Mike Magnan, passato al Milan. Un’offerta che potrebbe oscillare tra i 10 e i 15 milioni di euro, quella dei francesi, e che la Roma sarebbe disposta ad accettare per tuffarsi immediatamente nella ricerca del sostituto. Il primo nome è sempre quello del portoghese Rui Patricio, ma occhio anche all’atalantino Gollini che il club bergamasco sarebbe pronto anche a cedere in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’impressione è che da questi due nomi possa uscir fuori l’erede di Pau Lopez, ma prima bisognerà salutare lo spagnolo per accelerare la trattativa e regalare a Mourinho il suo nuovo numero uno.

