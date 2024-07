CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Sergio Gomez, la trattativa si accende. Paredes verso il Barça? (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SERGIO GOMEZ LO MANDA GUARDIOLA

Il calciomercato della Roma sta vedendo decollare la trattativa con il Manchester City per l’acquisto di Sergio Gomez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due squadre stanno negoziando un accordo basato su un prestito con obbligo di riscatto. Le discussioni sono focalizzate sulle condizioni specifiche, come la percentuale o il numero di partite che il terzino spagnolo dovrà giocare per attivare l’obbligo di riscatto. Nella scorsa stagione, Gomez ha totalizzato solo 15 presenze in tutte le competizioni sotto la guida di Guardiola, quasi mai partendo titolare.

In carriera, Sergio Gomez ha accumulato 187 presenze da professionista, segnando 11 gol e fornendo 28 assist. Nonostante non sia un goleador, è noto per la sua capacità di fornire assist, preferendo servire i compagni piuttosto che tentare la conclusione. Questo talento è emerso chiaramente durante il suo periodo all’Anderlecht, dove ha realizzato ben 15 assist tra la Liga2 e la Jupiler Pro League: numeri che hanno attirato l’attenzione dei Citizens nei suoi confronti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SIRENE DALLA LIGA PER PAREDES

Il calciomercato della Roma potrebbe però dover fare i conti con una partenza pesante: secondo il quotidiano spagnolo Sport, Leandro Paredes sarebbe stato proposto al Barcellona. Tuttavia, nonostante questa notizia stia facendo molto rumore in Spagna, il club blaugrana al momento non sembra interessato all’operazione per l’argentino. Anche se i costi per il cartellino e l’ingaggio di Paredes potrebbero rientrare nei rigidi parametri del fair play finanziario e delle regole de La Liga, il Barcellona non sembra convinto del suo profilo.

Nato nel 1994, Paredes è attualmente impegnato con la nazionale argentina in Copa America e ha un contratto con la Roma valido fino al 2025, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Nonostante il suo buon livello di gioco e l’esperienza internazionale, il Barcellona sta cercando un centrocampista con caratteristiche diverse. Attualmente, i nomi preferiti dai dirigenti catalani sono Mikel Merino e il belga Onana. Il centrocampista argentino ha totalizzato quest’anno con la Roma 49 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, con 5 gol e 7 assist.











