CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SVOLTA IN ATTACCO

Il calciomercato Roma potrebbe cambiare completamente le carte del proprio attacco. Dopo la cessione di Tammy Abraham, che volerà in Turchia per 20 milioni di euro, Gasperini sembra aver acconsentito anche per la cessione di Dovbyk. L’ex capocannoniere della Liga con il Girona non sembra rispecchiare le caratteristiche che cerca il tecnico giallorosso che preferirebbe un altro tipo di attaccante per la sua Roma. Il nome che torna in tendenza è quello di Mikautadze.

L’attaccante del Lione potrebbe liberarsi a prezzo di saldo poiché l’OL, a meno che non vinca il ricorso, il prossimo anno dovrà giocare in Serie B francese (Ligue 2) a causa dei problemi economici-finanziari del club. La cifra che potrebbero chiedere i francesi si aggirerebbe intorno ai 25 milioni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CELIK RICHIESTO

Il calciomercato Roma vuole muoversi anche in uscita. Ci sono alcuni giocatori che dall’addio di Ranieri all’approdo di Gasperini hanno perso di parecchio il proprio status, passando da elementi della rosa a veri e propri esuberi.

Per questo motivo Celik è attualmente in vendita e ci sarebbe ben tre squadre interessante al turco. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, sulle tracce del laterale difensivo sono alla finestra Fulham, Besiktas e infine Ajax.

Come abbia raccontato anche in precedenza, per la fascia sinistra la Roma spinge per il belga De Cuyper del Club Brugge, ma la concorrenza del Milan potrebbe far virare il mercato giallorosso verso Sergi Cardona del Villarreal.