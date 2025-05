CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SCONTRO A TRE PER UN DIFENSORE

Il calciomercato Roma sarà inevitabilmente condizionato dal nuovo allenatore, ma è probabile che a Trigoria abbiano già fatto i loro conti e dunque proseguano le trattative o le prime mosse per migliorare la rosa: una delle ultime notizie in casa giallorossa ci porta fino in Spagna, precisamente a Valencia, dove gioca il difensore centrale Cristhian Mosquera. Cresciuto nel settore giovanile dei pipistrelli, da due anni in prima squadra, in questa stagione ha trovato un posto da titolare fisso e la sua valutazione si è alzata: ora agli occhi di parecchi club di prima fascia Mosquera, che non ha ancora 21 anni, rappresenta una bella opportunità.

Calciomercato Roma News/ Paredes-N'Dicka, situazioni diverse ma futuro da scrivere (oggi 1 maggio 2025)

Non è comunque un nome nuovo nei sondaggi del calciomercato Roma: a gennaio ci aveva pensato il Milan che avrebbe dovuto sostituire Fikayo Tomori (poi rimasto in rossonero), lo stesso Diavolo potrebbe tornare alla carica per lo spagnolo (che ha passaporto colombiano ed era anche stato convocato dalla Under 20 dei Cafeteros, senza però giocare e poi scendendo in campo con la Roja U21).

Calciomercato Roma News/ Il nuovo difensore è un serbo ex Milan, dal Parma il vice Dovbyk!

Ma soprattutto in patria è forte l’interesse dell’Atletico Madrid che, almeno per il momento, può mettere sul piatto una più che probabile partecipazione alla prossima Champions League. Con 25-30 milioni di euro il Valencia potrebbe cedere Mosquera: una bella occasione per la Roma, che come già dicevamo dovrà forse sostituire Evan N’Dicka.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SFUMA IL RITORNO DI DAHL

Andiamo ora a parlare di un altro giocatore per il calciomercato Roma: in questo caso si tratta di un possibile ritorno, perché il ventiduenne Samuel Dahl a febbraio si è trasferito al Benfica, con la formula che possiamo definire del prestito con diritto di riscatto visto che i giallorossi hanno un diritto di riacquisto da un milione di euro.

Calciomercato Roma News/ Svolta per la porta, un olandese volante al posto di Pellegrini!

Il problema è che lo svedese, arrivato dal Djurgarden ma utilizzato per appena 60 minuti tra Serie A e Coppa Italia (e mai in Europa League), al Benfica ha saputo affermarsi: le cifre raccontano di 15 partite totali con 5 assist, e una maglia da titolare nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, segno della stima che Bruno Lage nutre nei suoi confronti.

Ecco, il rendimento di Dahl nelle Super Aquile è tale che adesso lo stesso svedese avrebbe chiesto di rimanere a Lisbona, e il club sarebbe pronto ad accontentarlo: il Benfica infatti medita di cancellare il diritto di riacquisto da parte della Roma e blindare Dahl a titolo definitivo. In più, aggiungiamo noi, nel ruolo del giovane terzino sinistro i giallorossi schierano un certo Angeliño, uno degli insostituibili e già da ben prima che arrivasse Claudio Ranieri.

Tradotto, gli spazi per Dahl sarebbero comunque pochi, dunque si va verso questa soluzione per il calciomercato Roma a meno che Ranieri, intravedendo la possibilità di monetizzare, scelga di riportarlo a Trigoria per poi provare a venderlo al miglior offerente…