Proseguono i rumors di calciomercato Roma e la società vuole regalare a Gasperini almeno uno o due rinforzi prima della fine del mercato.

Calciomercato Roma, ultimi botti per Gasperini

Il calciomercato Roma non è finito ed il club giallorosso lavora senza sosta per rinforzare il club e accontentare le richieste di Gasperini che spinge per rinforzi entro la fine del mercato. Nelle prossime ore il club potrebbe definire l’accordo con il Liverpool per il greco Tsimikas e cosi il club giallorosso avrà il rinforzo come terzino.

L’accordo dovrebbe essere formalizzato sulla base del prestito con diritto di riscatto e Tsimikas non vede l’ora di approdare in giallorosso ma non è l’unico nome in entrata. Dopo che l’affare Sancho è saltato ed il giocatore ha rifiutato l’offerta giallorossa si lavora per un esterno offensivo e vi sono varie piste nel mirino, una che porta ad un giovane talento.

Da giorni il club capitolino segue il giovane talento 2006 George, astro nascente del calcio inglese di proprietà del Chelsea. Per il suo cartellino servono almeno 30 milioni di euro e la Roma monitora la situazione ma occhio al Bayern Monaco ed anche i tedeschi hanno messo nel mirino il calciatore e potrebbe profilarsi una vera asta.

Calciomercato Roma, occhio anche alle uscite

Se il calciomercato Roma è molto attivo occhio anche alle possibili cessioni e ci sono diversi giocatori che non sono affatto nei piani del nuovo tecnico di Giampiero Gasperini. Uno dei giocatori che ormai non è nei piani del club è il trequartista Tommaso Baldanzi, un giocatore che è a caccia di spazio e sul quale c’è l’Hellas Verona. L’affare si potrebbe chiudere sulla base di un prestito secco.

Oltre a lui c’è il caso di Artem Dovbyk che piace e non poco al Milan di Allegri. Il giocatore ucraino non è nei piani di Gasperini, si è parlato di un possibile scambio con Santiago Gimenez ma il Milan vuole una punta e non accetta lo scambio. Se i giallorossi troveranno un sostituto lasceranno partire il calciatore, l’ucraino può salutare con un prestito oneroso e diritto di riscatto.

Infine da valutare la situazione di Lorenzo Pellegrini, giocatore con il contratto in scadenza il prossimo Giugno. Il calciatore piace a Inter e Napoli che pensano al colpo a costo zero mentre al momento la pista Premier non scalda il giocatore; non è da escludere una permanenza del giocatore da separato in casa.