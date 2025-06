Calciomercato Roma News: Noahkai Banks ha rinnovato con l'Augsburg mentre Allegri vuole blindare Alexis Saelemaekers al Milan.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SFUMA UN OBIETTIVO?

Il calciomercato Roma sembra essere alla ricerca, soprattutto, di un difensore centrale di qualità: abbiamo detto che Evan N’Dicka potrebbe partire e comunque, a prescindere da questo, Gian Piero Gasperini ha bisogno di una linea arretrata di sostanza e che possa sostenere il suo sistema di gioco.

Già lo scorso gennaio la Roma aveva cercato Noahkai Banks: statunitense che compirà 19 anni il prossimo dicembre, dunque ancora molto giovane e che solo nel corso dell’ultima stagione ha mosso i primi passi (pochi) nella prima squadra dell’Augsburg.

Sembrava che l’estate potesse essere propizia per firmare Banks, invece dalla Germania è arrivata una news importante: secondo Sky Sports Deutschland infatti il difensore centrale avrebbe rinnovato il suo contratto fino al 2029, questo anche perché l’Augsburg ha appena cambiato allenatore con l’arrivo di Sandro Wagner, ex attaccante di Werder Brema, Bayern e nazionale tedesca, che ha lasciato il ruolo di vice di Julian Nagelsmann in federazione.

È stato lui a chiedere che Banks venisse blindato? Non sappiamo, così come non è chiaro se a questo punto il calciomercato Roma farà un passo indietro o proverà comunque a perseguire l’obiettivo, a questo punto però a cifre evidentemente più alte.

NOVITÀ SULLO SCAMBIO DI UN ANNO FA

Da segnalare poi che il calciomercato Roma non ha ancora sciolto i nodi sullo scambio che aveva operato con il Milan un anno fa, ma anche qui sono arrivate delle novità in merito. Ricorderete che i giallorossi avevano acquisito Alexis Saelemaekers mentre in rossonero era finito Tammy Abraham; l’operazione era in prestito secco, dunque tra una settimana i due calciatori faranno ritorno nelle rispettive società di appartenenza. Ebbene: Massimiliano Allegri avrebbe già dichiarato di voler trattenere il laterale belga, funzionale al suo gioco, e dunque chiudendo la porta alla Roma che lo avrebbe rivoluto nella rosa.

Per quanto riguarda Abraham, la sua permanenza a Trigoria è tutt’altro che certa: infatti, sarebbe pronto a fare le valigie per una questione anche e soprattutto economica, di incasso e risparmio sull’ingaggio. Nelle ultime ore a chiedere informazioni sull’inglese è stato il Besiktas, che si trova nella posizione di dover sostituire il partente Ciro Immobile che, tra l’altro, è stato accostato proprio al Milan. La Roma naturalmente valuterà le offerte che arriveranno sul piatto per Abraham, la cosa che sembra certa è che l’ex Chelsea non giocherà agli ordini di Gian Piero Gasperini nella prossima stagione.