CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Sfumato Frattesi c’è Kamada. Morata resta in ballo (5 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VIRATA SU KAMADA!

Il calciomercato della Roma si anima con la rinuncia al talento delle proprie giovanili, Frattesi, ormai a un passo dall’Inter per una cifra che si avvicina ai 33 milioni di euro. Il club giallorosso ha virato forte su Kamada, ma nelle ultime ore aveva rallentato la trattativa, poiché nel frattempo il giocatore giapponese era stato attratto dal Milan, a causa delle questioni legate agli extracomunitari. Tuttavia, José Mourinho ha fiutato subito un’opportunità, considerando che la cessione di Frattesi da parte del Sassuolo avrebbe incluso il 30% inserito nella clausola, soldi buoni per rinforzare l’attacco.

Lo Special One è convinto di poter impiegare Kamada come mezz’ala o al fianco di Cristante, come ha fatto con Mkhitaryan un anno fa. I contatti si sono intensificati in queste ultime ore, anche grazie all’amicizia dell’ex Eintracht con Ndicka. L’ingaggio del giocatore sarebbe inferiore a 2,5 milioni di euro, e la possibilità di ottenere un impulso per il brand in Asia risulta allettante. Si prevede che l’affare di calciomercato della Roma possa chiudersi a breve. In tal caso, i 30 milioni risparmiati potrebbero essere utilizzati per l’attacco, dove continuano a piacere Morata e Scamacca.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OPERAZIONE MORATA

Con Tammy Abraham gravemente infortunato al crociato dopo la partita contro lo Spezia, la Roma ha un’urgente necessità di trovare un nuovo numero 9 in grado di sostituirlo, e possibilmente migliorarlo. L’infortunio dell’attaccante inglese è stato un duro colpo per le casse giallorosse. Con i soldi ottenuti dalla sua eventuale cessione in Premier League, il direttore sportivo Tiago Pinto avrebbe avuto un budget più cospicuo per acquistare il nuovo centravanti. Tuttavia, l’impresa si è complicata a causa dei vincoli del Fair Play Finanziario e della necessità di trovare un giocatore degno di essere il titolare della squadra.

In alternativa o idealmente in coppia, un altro possibile arrivo paventato per l’attacco giallorosso è Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ben conosciuto in Italia per la sua esperienza con la maglia della Juventus. In termini di esperienza, non c’è paragone con l’italiano. Pur non essendo un prolifico goleador, si tratta comunque di un calciatore che ha realizzato 195 gol in 541 partite ufficiali, un’ottima statistica per un attaccante capace di svolgere un ruolo di riferimento in attacco. Morata ha da poco rinnovato il contratto con i “Colchoneros” fino al 2024, ma presenta una clausola rescissoria di soli 10 milioni di euro, una cifra invitante considerando il mercato attuale. La sfida più grande, però, è rappresentata dal suo elevato ingaggio, che supera i 9 milioni di euro a stagione.











