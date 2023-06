Calciomercato Roma News/ Si cerca il prestito di Sabitzer, clamoroso inserimento per Kamada? (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SABITZER UN’OPZIONE

Il calciomercato Roma, lo sappiamo, è alla ricerca di un centrocampista. Nello specifico una mezzala di corsa e qualità, magari con qualche gol nei piedi, che vada a prendere il posto lasciato libero da quel Georginio Wijnaldum che purtroppo è stato frenato dal grave infortunio subito all’inizio della stagione, e che ora è tornato al Psg per fine prestito. Il primo nome sulla lista della Roma è quello di Davide Frattesi, che conosce molto bene l’ambiente; su di lui però c’è la forte concorrenza di Inter e Milan e un prezzo del cartellino che per il momento la società giallorossa considera troppo alto.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ben Davies idea a sinistra: ha già lavorato con Mourinho (lunedì 26 giugno 2023)

Un’alternativa allora potrebbe essere rappresentata da Marcel Sabitzer: l’austriaco ha il vantaggio di avere un’ampia esperienza internazionale e sembrerebbe corrispondere all’identikit fatto da José Mourinho, potendo inoltre giocare sulla trequarti come allargarsi sull’esterno. Reduce da un periodo in prestito con il Manchester United, Sabitzer è tornato al Bayern Monaco che potrebbe concedere il prestito; tuttavia anche in questo caso si tratta di un affare di calciomercato non immediato, perché l’ingaggio può rappresentare un ostacolo. Si potrebbe comunque lavorare su questo punto con il club bavarese, dunque aspettiamoci magari qualche rilancio da parte della Roma per provare a sbloccare la trattativa.

Calciomercato Roma News/ Assalto a Hjulmand, Karsdorp farà spazio a Kristensen (domenica 25 giugno 2023)

INSERIMENTO PER KAMADA?

Quasi a sorpresa poi il calciomercato Roma sta considerando un altro potenziale obiettivo a centrocampo: abbiamo utilizzato il termine sorpresa perché le indiscrezioni dicono che i giallorossi potrebbero tentare un inserimento per Daichi Kamada. Da settimane ormai sappiamo che il giapponese, in uscita dall’Eintracht Francoforte a parametro zero, ha trovato un accordo con il Milan: è stato lui il primo rinforzo individuato dalla dirigenza (ancora ai tempi di Paolo Maldini e Frederic Massara) e dunque sembra che l’avvento di Kamada a Milanello sia cosa fatta. Tuttavia, il centrocampista non ha ancora firmato: sapevamo di dettagli che Milan e agenti dovevano limare e per ora siamo ancora a quello scenario.

Calciomercato Roma news/ Idea Fofana a centrocampo, piace anche Zaha ma… (24 giugno 2023)

Ecco perché la Roma potrebbe provarci: naturalmente il tutto potrebbe risolversi in una bolla di sapone con il giapponese comunque firmato dal Milan ma, si legge, a convincere Kamada a sposare il progetto di José Mourinho potrebbe essere la presenza di Evan N’Dicka, che come noto ha firmato per la Roma qualche giorno fa e che con il giapponese ha giocato qualche stagione nell’Eintracht. Ripetiamo che non è affatto detto che l’inserimento porti a buon fine, ma se non altro i giallorossi in questo periodo ci possono provare e chissà che non arrivino anche belle sorprese…











© RIPRODUZIONE RISERVATA