Calciomercato Roma News/ Si chiude oggi per Mancini? Sogno Bailey! (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma pare condizionato in questo momento dai calciatori sulla via della partenza. Tra questi ovviamente c’è Kostas Manolas, che apre un buco preoccupante in difesa che la società vorrebbe riempire con l’acquisto del giovane centrale dell’Atalanta Gianluca Mancini. Il calciatore nasce come difensore centrale, ma Roberto Mancini in nazionale l’ha fatto giocare anche come terzino destro puro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che nel pomeriggio di ieri ci sia stato un incontro con la Dea, subito dopo il vertice tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il tecnico Paulo Fonseca. La società capitolina ha fretta di chiudere l’affare e al momento non sembra intenzionata a mollare la presa per un calciatore giovane e talentuoso che piace anche a molti altri club.

Calciomercato Roma News, il sogno è Bailey

La Roma sul calciomercato ha un sogno, difficile da realizzare ma per il quale si farà un tentativo. La cessione di Stephan El Shaarawy allo Shanghai Shenua ha aperto nuove interessanti piste per l’attacco con il nome di Leon Bailey pronto a tornare protagonista. Il giornalista di SportItalia Gianluca Longari ha voluto fare il riassunto di questa situazione tramite il suo profilo di Twitter: “La Roma sta pensando ora all’attacco. Tra gli obiettivi ponderati c’è ovviamente Leon Bailey del Bayer Leverkusen”. Il giornalista specifica come questo ragazzo sia abile palla al piede, in grado di saltare gli avversari sempre, ma anche come la valutazione sia veramente alta. Per il classe 1997 la società tedesca pretende un riconoscimento economico di almeno 40 milioni di euro. La società giallorossa però tratta ad oltranza per chiudere l’affare nel più breve tento possibile.

