CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER SOULÈ È FATTA

Il calciomercato della Roma sta vivendo ore frenetiche per la trattativa che porta a Matias Soulé: il club giallorosso e la Juventus stanno lavorando per trovare un accordo e soddisfare la volontà del giocatore di trasferirsi in giallorosso. L’ultima proposta della Roma, che la Juventus sembra pronta ad accettare, ammonta a 33 milioni di euro, inclusi i bonus (25 milioni di parte fissa e 8 milioni legati a determinati bonus) e l’accordo definitivo potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore.

La Roma ha migliorato la precedente offerta di 30 milioni, portandola a 33 milioni tra parte fissa e bonus. Matias Soulé è il tipo di giocatore che Daniele De Rossi ha indicato come priorità per rinforzare l’attacco: giovane (classe 2002) ma già maturo, ha disputato un’ottima stagione con il Frosinone ed è in rampa di lancio. Il suo arrivo potrebbe unirsi a un colpo di scena: la Roma sta infatti tentando il sorpasso in extremis all’Atletico Madrid per il bomber del Girona, Artem Dobvyk, che ha una clausola da 40 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, INCASSO RECORD DEL DJURGARDEN PER DAHL

Il calciomercato della Roma ha intanto individuato il suo nuovo terzino sinistro: Ii giallorossi hanno finalizzato l’accordo per Samuel Dahl, classe 2003 proveniente dal Djurgarden. Nonostante l’interesse di vari club di Premier League, l’ultima offerta della Roma ha convinto il club svedese a cedere il giovane talento. Dahl, a 21 anni, prenderà il posto di Leonardo Spinazzola sulla corsia sinistra, dopo che l’esterno italiano ha lasciato il club a fine contratto il 30 marzo 2024, firmando con il Napoli.

L’acquisto di Dahl è stato concluso con il Djurgarden per una cifra di 4 milioni di euro più bonus, con il club svedese che mantiene una clausola del 10% sulla futura rivendita. E’ l’incasso più alto della storia per la società svedese per la vendita di un calciatore. Dahl ha firmato un contratto di cinque anni con la Roma, valido fino al 30 giugno 2029. Dahl ha giocato regolarmente nell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese, totalizzando 27 presenze in due stagioni (35 complessive considerando coppe nazionali e Conference League).