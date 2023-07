Calciomercato Roma News/ Si continua a trattare Renato Sanches, Viña e Reynolds ai saluti (28 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RENATO SANCHES IN COPERTINA

Il calciomercato Roma per quanto riguarda gli acquisti è sempre ancorato alla situazione legata a Renato Sanches. Una trattativa estenuante che dura da settimane e che vede l’unico intoppo nella formula. Facciamo chiarezza: il portoghese è ormai un esubero a Parigi e il suo addio è cosa gradita sia dal classe 1997 che dalla società parigina che ha attribuito un valore di 20 milioni al campione d’Europa 2016. Dall’altra parte abbiamo la Roma che dopo Aouar vuole ulteriormente migliorare la qualità tecnica della squadra e vede in Renato Sanches il profilo ideale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches e Scamacca: ora Mourinho può sorridere (giovedì 27 luglio 2023)

Attualmente i francesi sono impegnati nella tournée in Giappone e fino alla prossima settimana non sono previsti nuovi contatti significativi mentre la Roma aspetta speranzosa. Come detto il problema sta nella formula visto che il PSG non vuole aprire al prestito con diritto di riscatto bensì liberarsi dell’ex Benfica e Bayern Monaco a titolo definitivo. Fin qui la Roma si è spinta ad un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12,5 milioni che può diventare obbligo solo in caso di raggiungimento di un numero che verrà definito di presenze del portoghese, fermato fin qui spesso dagli infortuni.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches, sì al prestito. Celik torna in Turchia? (27 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DUE ESUBERI AI TITOLI DI CODA

Il calciomercato Roma in uscita ha visto già varie cessioni e ora se ne stanno per aggiungere altre due. Il primo è Matias Viña che sembra vicinissimo al Sassuolo. L’uruguaiano è tornato di recente dal prestito al Bournemouth in Premier League che ha visto il terzino scendere in campo 12 volte nel massimo campionato inglese. Il Sassuolo si riserva la possibilità di riscattarlo con l’opzione del diritto dopo un prestito di un anno. Si tratta dell’ennesima trattativa tra Roma e Sassuolo dopo l’affare di Volpato e Missori.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Offerto Calvert-Lewin, l'Everton può accettare il prestito (26 luglio 2023)

Ai saluti anche lo statunitense Bryan Reynolds, arrivato con grandi speranze in giallorosso ma mai realmente inserito all’interno dell’ambiente capitolino. Acquistato nel 2021, il giocatore è finito per guardare molte gare della Roma addirittura in tribuna, a testimonianza del poco spazio a lui riservato. Dopo mezza stagione in prestito al Kortrijk e un intero anno al Westerloo, proprio quest’ultima società avrebbe deciso di mettere sul tavolo 3,5 milioni di euro più bonus per far proseguire in Belgio la carriera di Reynlods. Ai giallorossi sarà riservata una percentuale del 25% sulla futura rivendita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA