Il calciomercato Roma ha messo gli occhi su Christos Tzolis per completare l'attacco. Wesley atteso nella capitale nei prossimi giorni

Calciomercato Roma News: Wesley atteso in Italia nei prossimi giorni

Dopo alcune difficoltà riscontrate nella prima parte della sessione trasferimenti i tifosi giallorossi possono iniziare ad essere soddisfatti e fiduciosi nel lavoro di Massara e soprattutto nella squadra che verrà costruita il prossimo anno per Gasperini per tornare finalmente in Champions League.

Calciomercato Juventus News/ Possibile scambio Thaiw-McKennie, altro portoghese sulla fascia (24 luglio 2025)

Il calciomercato Roma infatti nei prossimi giorni dovrebbe riuscire a portare a termine un’operazione tanto chiacchierata quanto aspettata nell’ultimo mese e insieme aprire alcune piste per nuovi giocatori nel reparto offensivo che possano fare coppia con Dybala dietro alla punta.

Chi finalmente arriverà a Roma sarà il terzino brasiliano del Flamengo Wesley che in queste ultime settimane si è rifiutato di scendere in campo e allenarsi con i rossoneri e che lo stesso allenatore Filipe Luis ha inserito tra i partenti della squadra, la situazione si sbloccherà alle cifre chieste dai brasiliani, quindi 25 milioni più bonus ma solo grazie all’arrivo di Emerson Royal dal Milan.

Calciomercato Milan News/ Svolta per la cessione di Emerson, Bennacer contattato in Arabia (24 luglio 2025)

Il terzino potrà quindi abbracciare Gasperini e diventare la freccia sulla fascia del suo 3-4-2-1 su cui il tecnico ex Atalanta farà grande affidamento nella prossima stagione dove potrebbe avere un impatto importante fin da subito.

Calciomercato Roma News: trattativa difficile con il Brugge per Christos Tzolis

Per quanto riguarda il nuovo possibile trequartista o esterno della squadra invece il calciomercato Roma guarda in Belgio dove i talenti sicuramente non mancano ma dove il loro costo non è per niente indifferente, soprattutto se la trattativa è intavolata con il Club Brugge, famoso per far pagare a peso d’oro i suoi giocatori.

Video Cagliari Galatasaray (1-3)/ Gol e highlights: non basta Adopo, tris turco!

L’obiettivo di Massara è Christos Tzolis, esterno greco di ventidue anni arrivato in nerazzurro lo scorso anno dal Fortuna Dusseldorf e che nella sua prima stagione ha realizzato 16 gol e 10 assist in 38 partite di campionato e il cui prezzo è tra i 30 e i 40 milioni.

La Roma poi cerca un nuovo centrocampista dopo il rifiuto da parte di Rios che abbia caratteristiche principalmente difensive ma soprattutto che parta inizialmente dalla panchina ma che abbia ampi margini di miglioramento che gli potrebbero permettere in un futuro di diventare un titolare.

Una delle opzioni è Marc Bernal, centrocampista spagnolo classe 2007 del Barcellona con cui quest’anno ha disputato la sua prima stagione dopo un anno di squadra B e anni ne La Masia, il prezzo attuale è di 5 milioni, la richiesta dei blaugrana è di circa 10 ma a costo di inserire una clausola di recompra in favore dei catalani.